За новым супергибридом Ferrari устроили настоящую охоту

В Сети появилось видео преследования мотоциклистом нового суперкара Ferrari, которое по неизвестным причинам было удалено с YouTube-канала "преследователя".
По словам пользователя форума FerrariChat, новинка была замечена на просёлочной дороге в Маранелло, Италия. Съёмка производилась на камеру, закреплённую на шлеме мотоциклиста, который управлял 115-сильным Yamaha Tracer 900, способным разгоняться до 230 км/ч. Но этого потенциала мотоцикла не хватило, чтобы добраться до объекта преследования. Они снова пересеклись, когда ехали в противоположном направлении.
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Just spotted a new prototype, Forgive our excitement and laughter as the driver was trying all the time to hide from us jn the parking lot and took different exits to get away. When being chased by a 488 spyder, that’s not an easy thing to do... any suggestions or comments on what it could be ? Love the double exhaust ! You seen it first on @9000lambo !!!
Погоню за суперкаром, который явно не хотел попасть в объектив, устроили парни на Ferrari 488. Водитель тестового прототипа, заметив за собой слежку, свернул на стоянку, где намеревался спрятаться от преследователей за рядами припаркованных автомобилей. В конце концов "жертва", выехав на дорогу, снова оказалась в поле зрения, но, введя в заблуждение поочерёдным включением поворотников, всё-таки смогла скрыться.
Напомним, премьера нового суперкара Ferrari состоится 31 мая 2019 года. Автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью порядка 1 000 л.с. и станет самой мощной моделью компании, допущенной до эксплуатации на дорогах общего пользования. На сегодняшний день это звание закреплено за LaFerrari, оснащённым 800-сильным V12 и 163-сильным электромотором.