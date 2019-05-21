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21.05.2019 13:40
Рубрика: Легковые авто

За новым супергибридом Ferrari устроили настоящую охоту

Текст: Евгений Костин
Фото: скриншот с www.youtube.com

В Сети появилось видео преследования мотоциклистом нового суперкара Ferrari, которое по неизвестным причинам было удалено с YouTube-канала "преследователя".

По словам пользователя форума FerrariChat, новинка была замечена на просёлочной дороге в Маранелло, Италия. Съёмка производилась на камеру, закреплённую на шлеме мотоциклиста, который управлял 115-сильным Yamaha Tracer 900, способным разгоняться до 230 км/ч. Но этого потенциала мотоцикла не хватило, чтобы добраться до объекта преследования. Они снова пересеклись, когда ехали в противоположном направлении.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Погоню за суперкаром, который явно не хотел попасть в объектив, устроили парни на Ferrari 488. Водитель тестового прототипа, заметив за собой слежку, свернул на стоянку, где намеревался спрятаться от преследователей за рядами припаркованных автомобилей. В конце концов "жертва", выехав на дорогу, снова оказалась в поле зрения, но, введя в заблуждение поочерёдным включением поворотников, всё-таки смогла скрыться.

Напомним, премьера нового суперкара Ferrari состоится 31 мая 2019 года. Автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью порядка 1 000 л.с. и станет самой мощной моделью компании, допущенной до эксплуатации на дорогах общего пользования. На сегодняшний день это звание закреплено за LaFerrari, оснащённым 800-сильным V12 и 163-сильным электромотором.

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#Ferrari