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21.05.2019 13:14
Рубрика: В мире

Зеленский временно оставил Полторака во главе минобороны

Текст: Юрий Когалов

Президент Украины Владимир Зеленский вызвал подавшего в отставку министра обороны Степана Полторака. Как передает УНИАН, после этой встречи Полторак остался на своем посту.

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Как заявил сам глава минобороны, он будет продолжать исполнять свои обязанности до тех пор, пока Верховная рада не примет решение об освобождении его от должности. По словам Полторака, в настоящее время "очень опасно оставлять Вооруженные силы без руководства".

В день инаугурации Зеленского Полторак написал заявление об отставке с поста министра обороны Украины. Фото документа он опубликовал в социальной сети Facebook. Таким образом, он отреагировал на слова Зеленского, сразу после церемонии принятия присяги призвавшего Верховную раду уволить главу Службы безопасности Василия Грицака, генерального прокурора Юрия Луценко, министра обороны Степана Полторака.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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