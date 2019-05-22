Боевики выпустили по авиабазе Хмеймим в Сирии 17 ракет

Очередной попытке нападения подверглась российская авиабаза Хмеймим в Сирии. Как сообщили в Министерстве обороны России, 22 мая террористы, находящиеся в зоне деэскалации Идлиб, осуществили в направлении российской авиабазы в общей сложности 17 ракетных пусков. Стрельба велась из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Восемь ракет, рассказали в военном ведомстве, в итоге не долетели до цели. Еще девять снарядов были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО) российской авиабазы.

Предыдущая похожая атака террористов была совершена 19 мая. Тогда обстрел российской авиабазы велся также с территории Идлибской зоны деэскалации. Террористами было выпущено 6 реактивных снарядов. Все снаряды были уничтожены дежурными силами ПВО российской авиабазы.

Примерно в то же время, по данным Минобороны России, боевики вступали в боестолкновения с сирийскими правительственными войсками. Так, начиная с вечера 21 мая, боевики террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) осуществили массированные атаки на позиции правительственных сил на направлениях Хабит - Кафр-Нбуда и Кафр-Зайта - Хамамият. При этом боевики использовали бронетехнику, РСЗО и "джихад-мобили". Боевики выдвинулись из южной части Идлибской зоны деэскалации.

"С утра 22 мая сирийские правительственные войска отразили сразу три массированные атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры" на населенный пункт Кафр-Нбуда. В них участвовали до 500 боевиков, 7 танков, 4 боевые машины пехоты, около 30 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и 2 автомобиля со взрывчаткой, а также управляемые террористами-смертниками", - рассказали в Минобороны РФ.

Одновременно боевики предприняли две попытки прорыва оборонительных позиций правительственных войск со стороны населенного пункта Сахрия - в районе Эль-Хайрат. "В атаке участвовало более 200 боевиков, 4 БМП и 4 пикапа с установленным на них тяжелым вооружением. Все атаки террористов были отбиты. Правительственные силы в настоящее время удерживают занимаемые позиции", - рассказали в российском военном ведомстве.

Отмечается, что в ходе указанных боев сирийские войска уничтожили более 150 боевиков, 3 танка, 24 пикапа с крупнокалиберными пулеметами и два "джихад-мобиля".