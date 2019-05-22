Фото: старая татуировка "Сансы Старк" на самом деле оказалась спойлером

Внимание! Ещё спойлер!

Как говорится, "лол": сделанная еще в начале лета прошлого года татуировка актрисы Софи Тернер, Сансы Старк из "Игры престолов", в которой тогда - с шуточками и прибауточками - пользователи углядели спойлер финала саги… таковым и оказался на самом деле!

Напомним: "Санса" сделала на руке тату с лютоволком, тотемно-гербовым животным Дома Старков, и подпись: "Стая выживает".

Как вы уже все наверняка знаете, именно молодые Старки (+ Джон Сноу) добрались до финала истории с почти минимальными потерями: выжили Арья, Санса и Бран. Причем двое последних - еще и крайне титулованными, на особом положении.

При этом Тернер тогда все категорически отрицала, уверяя, что это просто тату на память о работе в шоу.

Про другие "комичные" моменты финала - в нашем обзоре свежих ИП-"мамасиков".