КамАЗ сертифицировал премиальный тягач

Камский автогигант оформил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель премиум-сегмента с полностью новой кабиной K5 - магистральный тягач КамАЗ-54901.

Сертификат дает право на производство и продажу "камских" грузовиков пятого поколения в России и других странах Таможенного союза.

Напомним, КамАЗ-54901 дебютировал в сентябре 2017 года на выставке "Комтранс" в Москве. В феврале 2019 года стартовало предсерийная сборка тягачей. В конце мая на заводе каркасов кабин начнётся запуск серийного производства уже товарных экземпляров 54901-го.

На совместном предприятии КамАЗа и Daimler AG ("Даймлер КамАЗ Рус) по полному циклу будут производить 57 000 каркасов кабин, большую часть которых используют для КамАЗа-54901, а часть - для Mercedes Benz-Actros. Локализация КамАЗа пятого поколения составит около 80-85%, но в дальнейшем планируется увеличить этот показатель. Причём КамАЗ-54901 будет дешевле своего "немецкого" аналога примерно на 15-20%.

Перспективная "камазовская" модель первой получила кабину К5, разработанную на основе каркаса кабины Mercedes-Benz Actros поколения BM963, который выпускается с 2012 года. Следующей моделью нового семейства тягачей поколения К5 станет строительный самосвал КамАЗ-6595.

Кабина "54901-го" унифицирована с "Актросом" по большей части внутренних и наружных деталей, у российской кабины полностью своё оформление передка и оригинальный интерьер.

Длина, ширина, высота "магистральника" составляют 6250, 2550 и 3980 мм соответственно. Снаряженная масса - 8000-8600 кг (в зависимости от комплектации), полная масса автопоезда с полуприцепом - 44 000 кг. Рама тягача выполнена из легких высокопрочных сталей, передняя ось - с увеличенной нагрузкой до 9 тонн и необслуживаемой ступичной частью, установлены экономичные и "тихие" гипоидные мосты с передаточным отношением от 2,5 до 3,07, увеличена и ёмкость топливных баков - один бак на 800 литров (либо 2 бака на 1400 литров).

Вход в кабину ведут 4 ступени, верхние три закрываются дверью, что защищает их от грязи и воды. Расстояние в кабине от пола до потолка - 1980 мм, в результате внутри кабины получился ровный пол без моторного тоннеля. В салоне справа от водителя располагается штатная 10-дюймовая сенсорная мультимедиа-система. На полу отсутствует рычаг КПП - автомобиль оснащен автоматизированной трансмиссией, управление режимами движения осуществляется с правого подрулевого джойстика, двигатель запускается кнопкой. Кресло водителя установлено на пневмоподушке и имеет широкий диапазон регулировок. В кабине предусмотрено множество ниш для хранения: три закрывающихся ящика и две открытые полки под потолком, а также отсеки для вещей по обеим сторонам спальника и под ним.

В ОТТС указывается, что КамАЗ-54901 оснащён 12-литровым турбодизелем, который носит заводской индекс КамАЗ-910.12-450 - расшифровывается следующим образом: 910 - обозначение семейства, 12 - объем, 450 - мощность в лошадиных силах. Максимальную мощность мотор развивает при 1900 об/мин, крутящий момент составляет 2060 Нм при 1300 об/мин. Силовой агрегат "КамАЗ Р6" создавался в сотрудничестве с немецко-швейцарской компанией Liebherr. Заявленный ресурс двигателя равен 1,5 млн км при межсервисном интервале 150 000 км. "Рядная шестёрка" способна выдавать от 400 до 550 л.с. и работает в паре с немецкой (локализованной в России) роботизированной коробкой передач ZF Traxon. У трансмиссии 12 ступеней вперед и четыре - назад, плюс есть режим ручного переключения.

Судя по выданному документу, в базовое оснащение грузовика заявлены система экстренного оповещения "ЭРА-ГЛОНАСС" с автоматическим срабатыванием при опрокидывании, ограничитель максимальной скорости (функцию устройства выполняет адаптационный блок совместно с электронным блоком управления двигателем), система стабилизации ESP. По заказу: предпусковой подогреватель двигателя, автономный отопитель и кондиционер (с хладагентом R134A).

Стоит отметить, что под производство КамАЗа-54901 и двигателя КамАЗ-Р6 Камский автогигант построил на своей территории абсолютно новые цеха, которые отличаются высоким уровнем автоматизации производства.

Со временем КамАЗ-54901 вытеснит текущую модель КамАЗ-5490 (используется лицензионная кабина от Mercedes Benz-Axor образца 2001 года) из гаммы КамАЗа.