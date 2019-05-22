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22.05.2019 09:01
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали о влиянии кофе на кишечник

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Кофе улучшает подвижность кишечника, однако с кофеином это никак не связано. К такому выводу пришли ученые медицинского отделения Техасского университета в Галвестоне, сообщает Eurekalert.

Сперва ученые попытались выяснить действие кофе на кишечные бактерии в чашке Петри. Уже 1,5-процентный раствор этого напитка подавлял рост бактерий и микробов, причем кофе без кофеина оказывал такое же действие на флору. 3-процентная концентрация кофе ожидаемо дала более сильный эффект сдерживания роста микроорганизмов.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Также ученые исследовали, как кофе воздействует на кишечник крыс. Животным давали напиток с кофеином и без. Кофе увеличил сокращаемость мышц в тонком кишечнике уже после трех дней применения. При непосредственном воздействии раствора на ткани кишечника также наблюдалась их повышенная реакция.

Что касается воздействия на флору кишечника, то у живых крыс наблюдалась та же ситуация, что и с бактериями в чашке Петри: кофе сократил общее количество бактерий. Однако для того, чтобы выяснить, как воздействует этот напиток на полезную и патогенную микрофлору по отдельности, потребуются дополнительные исследования.

Также ученые намерены изучить, могут ли указанные свойства кофе использоваться в лечении послеоперационных запоров или непроходимости кишечника.

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