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22.05.2019 10:15
Рубрика: Власть

Косачев назвал выигрышной идею Зеленского о референдуме по переговорам с РФ

Идея президента Украины провести референдум по отношениям с Россией лично для Зеленского, несомненно, выигрышна. Уже избравшись, президент продолжает действовать в русле прежней популистской модели поведения, которая и привела его на вершину власти, а заодно перекладывает ответственность за самое сложное направление своей внешней политики на всех украинцев.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Однако Зеленский справедливо рассчитывает на карт-бланш для тех или иных действий - скорее всего, на нормализацию отношений, судя по опросам. Судя по его недавним запросам к США и ЕС на усиление санкционного давления на Россию, нормализация не его первостепенная цель, но он прекрасно понимает, что это может дать прямой и быстрый экономический и гуманитарный эффект, который ему нужен как воздух.

Фото: Vesti.ru
Как Зеленский провел первые дни на посту президента

Но вот предмет референдума довольно нелеп. Проблемы Украины, доставшиеся новой администрации в наследство от Порошенко, лежат не на российско-украинском треке. Происходящее в наших отношениях производно от внутриукраинского конфликта, от слепой и бездумной ориентации на Запад и от попыток официальной пропаганды представить причиной всех трудностей некую российскую агрессию. Все это можно корректировать без всякого референдума, усилиями самой украинской власти. Это же касается и реализации Минских соглашений, для которых нужен не плебисцит, а политическая воля и строгое соблюдение своих обязательств.

Поэтому сам факт референдума может выглядеть и как попытка следовать в прежнем русле - дескать, все причины в России, потому и именно эту тему выносим на обсуждение, а не, скажем, гораздо более важный диалог с ДНР и ЛНР.

И поэтому пока не будем спешить с завышенными ожиданиями. Однако уже то, что чуткий к ожиданиям своего электората Зеленский спешит поставить вопрос о связях с Россией на народное голосование внушает оптимизм: значит запрос на улучшение налицо. Народ устал от вранья про "агрессию", и у Киева есть шанс на перезагрузку.

Источник: страница российского сенатора в Facebook.

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