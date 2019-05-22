Кто покажет хоккейный матч Россия - США

Матч четвертьфинала чемпионата мира по хоккею между сборными России и США покажет "Первый канал". Игра состоится в Братиславе и начнется 23 мая в 17:15 по московскому времени.

Расписание четвертьфиналов директорат объявил только накануне поздно вечером, когда завершился групповой этап. Россиян и американцев поставили играть первым запуском, тогда как на более позднее время назначена встреча Чехия - Германия. Это объяснимо - чехи играют фактически дома и являются самой посещаемой командой чемпионата (9023 человека в среднем за матч). На втором месте, кстати, сборная России с небольшим отставанием (8653 человека).

Поскольку календарь стал известен только сейчас, в большинстве телепрограмм расписания трансляций не найти. Однако на официальном сайте "Первого канала", который показывает все самые топовые матчи турнира, уже значится информация: в четверг, 23 мая, в 17:15 запланирован показ хоккейного матча Россия - США.

Отметим, что вторым обладателем прав на трансляции является холдинг "Матч". Здесь подробного расписания пока нет, но в программе значатся четыре прямых эфира. Общедоступный "Матч ТВ" и канал "Матч! Игра" покажут по два поединка - в 17:15 и в 21:15 по московскому времени. Нетрудно предположить, что в сетке федерального канала в 17:15 будет поединок Канада - Швейцария, который пройдет в Кошице. В 21:15, напомним, помимо матча Чехия - Германия состоится также встреча Финляндия - Швеция.