Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

На чемпионате мира по хоккею, проходящем в словацких Братиславе и Кошице, завершился групповой этап. По его итогам определились четвертьфинальные пары команд, которые продолжат борьбу за трофей в четверг. Россия сразится в следующем матче с США. В последних матчах сборная России обыграла Швецию 7:4, а Канада расправилась с США 3:0.

Таким образом, "красная машина" и "кленовые листья" стали первыми в своих группах. Россияне получили в соперники по первому раунду плей-офф американцев.

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так:

Россия (1 место в группе) - США (4)

Канада (1) - Швейцария (4)

Чехия (2) - Германия (3)

Финляндия (2) - Швеция (3)

Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее. Все четыре поединка следующей стадии чемпионата мира пройдут в четверг, 23 мая. Полуфиналы запланированы на субботу, 25 мая. Жесткой сетки плей-офф на этот раз нет. Во втором раунде плей-офф команда, показавшая лучший результат на групповом этапе, встретится с тем, кто финишировал с худшими показателями.

Сборная России стала единственным участником ЧМ, не проигравшем ни разу. Поэтому у команды Ильи Воробьева, если она пройдет американцев, будет наивысшее место при посеве.