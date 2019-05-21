Сегодня сборная России по хоккею сыграет в последнем матче группового этапа ЧМ-2019. Соперниками команды Ильи Воробьева станут шведы - одни из фаворитов турнира и действующие чемпионы мира.

"Тре Крунур" начали первенство с проигрыша от Чехии, но в остальных матчах не давали осечек. Сборная России, в свою очередь, одержала победы во всех шести играх. Но самый сложный матч группового этапа как раз предстоит сегодня. Ведь на прошлогоднем чемпионате мира шведы смогли переиграть нашу сборную со счетом 3:1.

"Будет интересно отыграться сейчас, посмотреть, в каком они состоянии", - отметил накануне нападающий Сергей Андронов.

Безусловно, на этом первенстве россияне гораздо сильнее. "Красная машина" - единственная команда на турнире, которая не потеряла очков. И победа в матче против шведов гарантирует сборной России первое место в группе. Поэтому мотивации для еще одного выигрыша у наших хоккеистов достаточно.

Онлайн-трансляция матча чемпионата мира по хоккею Швеция - Россия начнется 21 мая в 21:15 по московскому времени.