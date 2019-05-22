Матвиенко оценила идею Киева о референдуме по переговорам с РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что киевским властям не следует искать в России разрешения своих внутренних противоречий, гораздо важнее провести прямые переговоры с руководством ЛНР и ДНР.

"Нам бы очень не хотелось, чтобы внутренние проблемы Украины, которых достаточно много осталось в наследство от прежнего режима, в том или ином формате перекладывались на Россию", - заявила она журналистам, комментируя идею президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по переговорам с Россией.

Новому украинскому руководству, считает глава Совфеда, нужно "найти мирное решение для Донецка и Луганска". "А здесь только одно решение, здесь Россия ни при чем. В первую очередь, если проводить референдум, надо сесть за стол переговоров с собственным народом, проживающим на территории ДНР и ЛНР, это первая и главная задача", - заявила она.

Никакой внешний игрок не решит эту проблему, уверена сенатор, надо провести переговоры и выполнить Минские соглашения. "Тогда внутриукраинский конфликт будет разрешен", - отметила глава Совфеда.

"Не хотелось бы, чтобы благие цели облачались в популистские под видом демократических процедур", - сказала она, добавив, что предложение Зеленского о референдуме носит абстрактный характер.

При этом Валентина Матвиенко подтвердила готовность Москвы к конструктивному диалогу с Киевом.