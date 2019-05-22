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22.05.2019 15:30
Рубрика: В мире

Президент Австрии привел к присяге переходное правительство

Текст: Александр Саможнев

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге переходное правительство, которое будет выполнять свои обязанности до парламентских выборов в сентябре текущего года. Причиной распада правящей коалиции в составе Австрийской народной партии и Австрийской партии свобода стало скандальное видео на Ибице.

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Вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе на встрече с мнимой племянницей российского олигарха с латвийским паспортом просит о помощи перед парламентскими выборами в октябре 2017 года в обмен на господряды в строительстве и акции популярного австрийского издания. Канцлер Себастьян Курца пришел к выводу, что дальнейшая работа с партией "Свобода" невозможна, так как усматривается попытка злоупотребления служебным положением. В этой связи министры АПС, за исключением главы МИД Карин Кнайссль, ушли в отставку, их заменят на временной основе эксперты, сообщает телеканал ORF.

Фото: Vesti.ru
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"С тех пор, как мы посмотрели видео на Ибице, многое произошло. Мы должны сделать все самое важное и необходимое для изменения политического климата в стране", - заявил  Александр Ван дер Беллен, представляя новых членов кабинета. Так, министр финансов Хартвиг Легер стал вице-канцлером вместо Хайнца-Кристиана Штрахе. Министра внутренних дел Херберта Кикля заменил бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц. Вместо Норберта Хофера портфель министра транспорта, инноваций и технологий получил директор управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль. Министерство обороны возглавил кадровый офицер Йоханн Луиф, а министерство труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей - бывший директор департамента этого ведомства Вальтер Пельтнер.

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