Новости

Сахалинским коровам соорудили стол на свежем воздухе 05:07
В Китае гражданин Японии осужден за шпионаж 04:56
На линию Южно-Сахалинск - Москва вышел лайнер повышенной вместимости 04:54
Президент США отправится с визитом в Ирландию 04:51
В центре Алеппо взорвались два ракетных снаряда 04:26
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала 04:11
Глава Пентагона: США не собираются воевать с Ираном 03:47
Мэй разрешит парламенту проголосовать за референдум по Brexit 03:17
Трамп предложит кандидатуру Барбары Барретт на пост министра ВВС США 02:56
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400 02:35
Эквадор озвучил потраченную на содержание Ассанжа сумму 02:27
Смерч в Польше разрушил более сотни зданий 02:02
Объявлено время начала матча Россия - США 01:34
Toyota объявила о возрождении модели Granvia 01:24
Кирилл Капризов: "Забил - как заново родился" 01:21
Александр Овечкин: "Нам без разницы, с кем играть дальше" 01:06
Власти Москвы назвали причину остановки поездов в тоннеле БКЛ 00:13
Во Франции умер изобретатель парикмахерской укладки Патрик Алес 21.05.2019
Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею 21.05.2019
Ксения Шойгу подготовила ко дню рождения отца слайд-шоу из его фото 21.05.2019
Московское метро начало открывать станции после сбоя 21.05.2019
В Саратовской области СК начал проверку из-за отравления клиентов кафе 21.05.2019
Как подорожал седан Lada Vesta с 2015 года 21.05.2019
Зеленский проведет референдум по отношениям Украины с Россией 21.05.2019
МИД призвал к созыву комиссии по ядерной сделке с Ираном 21.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 04:11
Рубрика: В мире

Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку четырех членов правительства от Австрийской партии свободы. Они покидают кабмин после предложения канцлера Себастьяна Курца об отставке главы МВД Херберта Кикла, которого он обвинил в причастности к скандалу вокруг вице-канцлера Кристиана Штрахе.

В МИД РФ оценили политический скандал в Австрии

Глава государства поручил канцлеру предложить ему новых министров на освободившиеся посты, чтобы он мог их уполномочить исполнять обязанности, передает ТАСС. Пока их заменят эксперты.

Напомним, за несколько дней до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали материалы о контактах австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с якобы российской предпринимательницей, которая на самом деле являлась гражданской Латвии. В результате Штрахе хотя и назвал публикацию целенаправленным политическим убийством, но был вынужден подать в отставку. Австрийская прокуратура не нашла доказательств преступления на видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера страны.

В мире Европа Австрия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Объявлено время начала матча Россия - США
CNBC: США дали Турции две недели на окончательное решение по С-400
Козак назвал преждевременной тревогу о росте цен на бензин
США внесли три российских структуры в "черные списки"
Песков оценил риторику Зеленского