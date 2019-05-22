Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен принял отставку четырех членов правительства от Австрийской партии свободы. Они покидают кабмин после предложения канцлера Себастьяна Курца об отставке главы МВД Херберта Кикла, которого он обвинил в причастности к скандалу вокруг вице-канцлера Кристиана Штрахе.

Глава государства поручил канцлеру предложить ему новых министров на освободившиеся посты, чтобы он мог их уполномочить исполнять обязанности, передает ТАСС. Пока их заменят эксперты.

Напомним, за несколько дней до выборов в Европарламент немецкие СМИ опубликовали материалы о контактах австрийского вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе с якобы российской предпринимательницей, которая на самом деле являлась гражданской Латвии. В результате Штрахе хотя и назвал публикацию целенаправленным политическим убийством, но был вынужден подать в отставку. Австрийская прокуратура не нашла доказательств преступления на видеозаписи с участием бывшего вице-канцлера страны.