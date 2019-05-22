Продажи внедорожной Lada Granta стартуют летом

АвтоВАЗ подтвердил, что начал производство и отгрузку дилерам первой партии вседорожных универсалов Lada Granta Cross. Продажи планируется начать летом. По информации "РГ", это произойдет 12 июня.

Внедорожная Granta получит самый высокий клиренс в семействе - 198 мм - и пластиковый обвес по всему периметру. Кроме того, как подчеркнули в компании, сама конструкция модели обеспечит ей уверенное движение по различным типам дорог.

Подвеска осталась столь же энергоемкой, как прежде. При этом у автомобиля увеличены углы въезда и съезда, а также угол рампы. Если даже владелец универсала и не рискнет выезжать на откровенное бездорожье, то в любом случае он оценит улучшенные характеристики проходимости. На этой Granta будет легче парковаться, преодолевать снежные преграды, дорожные колеи.

Активный характер машины подчеркнет двухцветное оформление салона - в нем черный цвет будет перекликаться с оранжевыми или серыми вставками. Яркую подложку получила панель приборов. Оригинальная оранжево-золотистая эмаль "Аурум" используется для окраски кузова. Серый и серебристый оттенки сочетаются в новых литых колесных дисках на 15 дюймов.

Рисунок ступиц в пресс-службе компании называют "брутальным". Уже в базовой версии универсала предусмотрены климатическая система и рейлинги на крыше - опять же исходя из того, что этот автомобиль должен понравиться автотуристам. Впрочем, минимальной комплектации у Lada Granta Cross и не будет. Она предлагаться исключительно в средней и топовой версиях.

По техническому оснащению информации по-прежнему нет. Но, как уже предполагала "РГ", вероятнее всего, как и предыдущая Lada Kalina Cross, для "приподнятого" универсала выделят "атмосферники" объемом 1,6 литра - 87-сильный 8-клапанный двигатель и 106-сильный 16-клапанный. Первый работает с 5-ступенчатой "механикой", второй - еще и с однодисковым "роботом".

Цены пока также остаются в секрете. Впрочем, по информации из дилерской сети, Lada Granta Cross в комплектации Luxe на "механике" получит ценник в 618 900 рублей.