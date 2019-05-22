Послушать четвертую балладу Шопена и прелюдию соль-диез-минор Рахманинова на школьном уроке музыки? Причем не в записи, а в живом исполнении виртуоза мирового уровня Дениса Мацуева? Это не фантастика - а реальное занятие для четвероклашек, которое прошло в московской школе #1234 в рамках акции "Уроки музыки".

"Ребенок в обычной общеобразовательной школе должен познакомиться не только с цифрой и буквой, но и с нотой, потому что музыка облагораживает человека, - сказал Денис Мацуев. - Мы приехали в школу с небольшим роялем. Это был не просто урок, а настоящий концерт. Я хотел, чтобы дети услышали в узком пространстве класса классическую музыку. И увидел их потрясающую живую реакцию - такую "понимающую" тишину. В этом плане нет разницы, где играть: что вчера в большом зале консерватории, что позавчера - в Париже, что сегодня - в обычном классе обычной школы".

Но надо сказать, что класс все-таки был не совсем обычным. Ребята из 4А учатся по профилю "Искусство": они не только хорошо знают ноты и композиторов, но и играют на музыкальных инструментах. У них в программе есть и хор, и сольфеджио, и даже музлитература!

На стене в классе - портрет Рахманинова. Именно с произведения этого великого композитора начался урок. Затем прозвучали ноктюрн и баллада Шопена, соната Бетховена, "Вальс цветов" Чайковского... Причем некоторые произведения исполнял сам Мацуев, а некоторые - 7 и 8-летние малыши Агафья Корзун и Елисей Мысин. Они учатся в центральной музыкальной школе при Московской консерватории - занимаются на инструменте по 4-5 часа в день. И уже в этом юном возрасте - лауреаты международных музыкальных конкурсов.

"В нашей стране создана уникальная система музыкального образования, нас копируют во всем мире, и мы должны обязательно ее сохранить, - заявил Денис Мацуев. - Вообще сейчас очень много говорится о школах искусств. Я вошел в рабочую группу министерства культуры по поводу развития этих школ. Но все должно начинаться не со школы, а с семьи".

По его словам, музыкальный ряд, который ребенок слышит с самого раннего детства, откладывается у него "в подкорке". Музыка у родителей в машине, музыка в телефоне, в интернете, по телевизору, - все это влияет на развитие ребенка. И юные виртуозы, которые побеждают на международных конкурсах классической музыки, очень часто появляются скорее вопреки, чем благодаря этой массовой культуре.

"Понятно, что с популярной эстрадой, так называемой музыкой, которая звучит из каждого утюга, сложно конкурировать, - заявил Денис Мацуев. - Но классическая музыка - она полезна как терапия, ее нужно в качестве лекарства давать людям. И хорошо, что у нас в стране есть молодое поколение, которое ходит на концерты: вижу очень много молодых лиц. В Европе с этим большая проблема: у них классическая музыка для старшего поколения - у них в основном седые головы в залах".

Справка "РГ"

Проект "Уроки музыки" для учеников 1-9 классов стартовал в 20 регионах России. Школьники познакомятся с историей развития академической музыки, фольклора, джаза, авангарда и хип-хопа. В проекте примут участие и проведут открытые уроки в школах не только Денис Мацуев, но и Игорь Бутман, Юрий Башмет и другие известные музыканты. В программе - нескучная теория и творческие задания. Ученики начальной школы создадут свою музыкальную композицию, а старшеклассники попробуют себя в роли дирижера.

Проект запускает московская Дирекция образовательных программ в сфере культуры и искусства, сервисы Яндекс.Учебник и Яндекс.Музыка при поддержке Фонда новых форм развития образования. На сайте проекта уже доступны готовые сценарии уроков.