Москвичи стали реже покупать новые автомобили

В топ-10 самых покупаемых новых автомобилей в Москве попали только иномарки - по итогам апреля чаще всего в столице покупали Volkswagen Polo, а на втором месте оказался Kia Rio, выступавший лидером еще в марте. Об этом сообщает агентство "Автостат".

По данным аналитиков, в целом в апреле интерес москвичей к новым машинам упал на 8,2% по сравнению с прошлым годом - всего было продано 21,7 тысячи новых авто. Продажи Volkswagen Polo взлетели на 41% - до 1158 экземпляров, а Kia Rio купили 960 горожан.

Далее по популярности следуют кроссовер Hyundai Creta и лифтбек Skoda Octavia. Замыкает пятерку самых продаваемых машин Hyundai Solaris.

Кроме того, в рейтинг самых популярных вошли Skoda Rapid, Toyota Camry, Volkswagen Tiguan, Kia Optima и Skoda Kodiaq. Продажи чешского SUV выросли в четыре с лишним раза - до 518 машин.