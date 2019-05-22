Ульяновские и японские музыканты вместе сыграли Брамса и Шопена

В Ульяновске прошел совместный концерт местного симфонического оркестра и японских солистов. Мероприятие стало частью культурной программы III Международного форума "Японская весна на Волге".

Музыканты представили зрителям Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Второй фортепианный концерт Фридерика Шопена. Специально для выступления в Ульяновск приехали студентки Московской консерватории им. П.И. Чайковского Имагава Кокоро (скрипка) и Хориэ Котоха (фортепиано).

Обе девушки родом из японского города Осака и занимаются музыкой с раннего детства. Они с удовольствием приняли приглашение выступить в Ульяновске с симфоническим оркестром и рассказали, что во время репетиций местные музыканты помогли им справиться с волнением перед концертом.

- Я исполняла скрипичный концерт Иоганнеса Брамса. Считается, что это очень крупный и сложный концерт, чтобы его понять и сыграть, надо иметь много жизненного опыта, а если ты молодой, то это сделать трудно. Это произведение требует от музыканта много сил, энергии, но оно очень красивое, как Волга. Здесь, в Ульяновске, она великолепна. Мне понравился город. С оркестром мы нашли общий язык, музыканты и дирижер Илья Дербилов меня подбадривали и поддерживали. Оказывается, мой педагог знает Илью Николаевича, и это тоже помогает в общении, - рассказала Имагава Кокоро.

Художественный руководитель ульяновского симфонического оркестра Илья Дербилов также поделился своими впечатлениями от проекта.

- Для нас большая радость видеть у себя в гостях солистов из разных стран. Отмечу, что ульяновский оркестр зарекомендовал себя и на уровне нашей страны, и за рубежом. Мне приятно, что этот концерт проходит не просто с японскими солистами, а с солистами, которые обучаются в Московской консерватории. Это еще раз говорит о дружбе наших народов и о культурном взаимодействии. На репетиции мы с первых аккордов поняли друг друга, и в нашем творческом процессе царят гармония и хорошие добрые отношения, - рассказал Дербилов.

Японские солистки оставили памятные записи в Книге почетных гостей Ленинского мемориала, где проходил концерт. "Наше сердце останется здесь, в Ульяновске. Надеемся еще раз выступить на ульяновской сцене", - написали они.