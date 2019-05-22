Ульяновские и японские музыканты вместе сыграли Брамса и Шопена

Новости

Власти уберут "эротический автобус" из центра Калининграда 12:57
Ученые: на брачный успех самцов напрямую влияют их матери 12:55
Минпромторг предложил изменить механизм работы специнвестконтрактов 12:50
Премьер Беларуси подверг критике ситуацию в экспортной сфере 12:42
ЦОДД рекомендовал автомобилистам отказаться от поездок в центр 12:41
Бесплатные теннисные корты откроются на территории усадьбы Люблино 12:37
В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении главы Росреестра 12:37
В Италии перевернулся автобус с туристами: могли пострадать россияне 12:34
Продажи внедорожной Lada Granta стартуют летом 12:33
ФСБ провела обыски в министерстве экологии Нижегородской области 12:32
Корейцы построят в Тюмени центр для пенсионеров 12:24
МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США 12:20
Микрорайон Симферополя без инфраструктуры пообещали включить в ФЦП 12:13
Лавров: ШОС способствует укреплению международного права 12:07
На Урале завели дело на врача после видео с пенсионеркой "на коленях" 12:06
На Сахалине возобновили выпуск мороженого 12:03
Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма 12:00
Жительница Миасса взыскала компенсацию за падение в Сочи 11:57
В Госдуме ответили на заявление Киева о политике в отношении России 11:56
Московская детская железная дорога откроется 26 мая 11:54
В московских домах поменяют проводку 11:40
В Совфеде и Госдуме оценили призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН 11:40
Самолет Аллы Пугачевой станет музейным экспонатом в Новосибирске 11:36
Больше 150 предпринимателей примет участие в ярмарке в Хабаровске 11:27
Совфед освободил Сыдорука от должности заместителя генпрокурора РФ 11:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 12:30
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Ульяновские и японские музыканты вместе сыграли Брамса и Шопена

Текст: Виталий Ахмеров (Ульяновск)
В Ульяновске прошел совместный концерт местного симфонического оркестра и японских солистов. Мероприятие стало частью культурной программы III Международного форума "Японская весна на Волге".
Японские солистки исполнили партии скрипки и фортепиано. Фото: Пресс-служба Ленинского мемориала Японские солистки исполнили партии скрипки и фортепиано. Фото: Пресс-служба Ленинского мемориала
Японские солистки исполнили партии скрипки и фортепиано. Фото: Пресс-служба Ленинского мемориала

Музыканты представили зрителям Концерт для скрипки с оркестром Иоганнеса Брамса и Второй фортепианный концерт Фридерика Шопена. Специально для выступления в Ульяновск приехали студентки Московской консерватории  им. П.И. Чайковского Имагава Кокоро (скрипка) и Хориэ Котоха (фортепиано).

Фото: Виталий Ахмеров
В Ульяновске провели фестиваль косплея и аниме

Обе девушки родом из японского города Осака и занимаются музыкой с раннего детства. Они с удовольствием приняли приглашение выступить в Ульяновске с симфоническим оркестром и рассказали, что во время репетиций местные музыканты помогли им справиться с волнением перед концертом.

- Я исполняла скрипичный концерт Иоганнеса Брамса. Считается, что это очень крупный и сложный концерт, чтобы его понять и сыграть, надо иметь много жизненного опыта, а если ты молодой, то это сделать трудно. Это произведение требует от музыканта много сил, энергии, но оно очень красивое, как Волга. Здесь, в Ульяновске, она великолепна. Мне понравился город. С оркестром мы нашли общий язык, музыканты и дирижер Илья Дербилов меня подбадривали и поддерживали. Оказывается, мой педагог знает Илью Николаевича, и это тоже помогает в общении, - рассказала Имагава Кокоро.

Художественный руководитель ульяновского симфонического оркестра Илья Дербилов также поделился своими впечатлениями от проекта.

Фото: Ulgov.ru
Международный форум "Японская весна на Волге" стартовал в Ульяновске

- Для нас большая радость видеть у себя в гостях солистов из разных стран. Отмечу, что ульяновский оркестр зарекомендовал себя и на уровне нашей страны, и за рубежом. Мне приятно, что этот концерт проходит не просто с японскими солистами, а с солистами, которые обучаются в Московской консерватории. Это еще раз говорит о дружбе наших народов и о культурном взаимодействии. На репетиции мы с первых аккордов поняли друг друга, и в нашем творческом процессе царят гармония и хорошие добрые отношения, - рассказал Дербилов.

Японские солистки оставили памятные записи в Книге почетных гостей Ленинского мемориала, где проходил концерт. "Наше сердце останется здесь, в Ульяновске. Надеемся еще раз выступить на ульяновской сцене", - написали они.

Культура Музыка Классика Культура Культурный обмен Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Ульяновская область Японская весна на Волге
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ: Москва приложит максимум усилий для нормализации отношений с США
В Думе прокомментировали идею Зеленского о референдуме по отношениям с РФ
Apple правильно отметила на картах Крым после обращения Госдумы
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию