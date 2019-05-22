Звезда "Реальных пацанов" заступился за Пермь, названную самой "хамской"

Независимое агентство Zoom Market опубликовало исследование, по результатам которого Пермь получила статус самого хамского города в России. Такими выводами возмутился актер сериала "Реальные пацаны" Владимир Селиванов.

- Я вообще считаю, что у нас, наоборот, люди в Перми более сдержанные, чем в других городах, - высказал "РГ" свою позицию актер. - Хотя бы потому, что на Урале достаточно холодно… Я бы рекомендовал пермякам не верить подобному рейтингу. Мы не знаем, насколько достоверно проводилось исследование, по результатам которого нашему городу присвоили такое "почетное" звание.

В результатах исследования также усомнился преподаватель кафедры журналистики Пермского университета и практикующий социолог Михаил Манокин. По его словам, хамство, как и бранная речь, очень ситуативны, поэтому в принципе не являются предметами социологических исследований.

Напомним, год назад Zoom Market провело похожее исследование, где Пермь также заняла первое место - в списке самых матерящихся городов страны.