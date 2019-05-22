В Кемерове начали допрос потерпевших по делу о "Зимней вишне"

Сегодня Заводский районный суд города Кемерово начал допрашивать потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Судья планирует допросить десять человек, среди которых есть несовершеннолетние. Один из детей, находившийся в кинотеатре ТРЦ во время пожара, рассказал о том, как проходила эвакуация.

- Я спускался по запасной лестнице, к ней нас с другом отвел персонал, - цитирует показания мальчика "Интерфакс". - Таблички с выходами я видел, звуков сигнализации не было. Я надышался угарным газом, друг получил ожоги дыхательных путей.

В то же время одна потерпевшая девушка сообщила в ходе заседания, что охранники торгового центра мешали эвакуации людей, постоянно направляя их в различные направления.

- Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад, - цитирует подростка РИА Новости.

По ее словам, на охранников подействовали угрозы мужчин, которые пообещали побить охранников, если те не откроют двери. После выход был свободен. Мать девушки также подтвердила, что один из охранников закрыл дверь перед людьми и направил их к другому выходу. Там второй охранник сообщил, что людей здесь слишком много, и сказал им идти обратно. Женщина также отметила, что панике подверглись не только посетители ТЦ, но и его персонал. Она уточнила, что не видела плана эвакуации и табличек с указанием направления к выходу. Им удалось выбраться самостоятельно, так как они знали, куда надо идти.

Напомним, Заводский районный суд Кемерова начал рассматривать первое из трех уголовных дел о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем жизни 60-ти человек в марте 2018 года. На скамье подсудимых пока находится семь человек. В их числе генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Всего в рамках уголовного дела по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" арестованы 15 подозреваемых. Среди них чиновники, руководители МЧС, собственники и управляющие зданием.