Новости

В Перми проверят сообщение об избиении подростками ребенка-инвалида 11:19
Появились первые фото салона нового кроссовера Kia для России 11:12
В Крыму автобус попал в ДТП с двумя грузовиками 11:09
Уральские ученые использовали "вибратор" для производства деталей 11:01
СК начал проверку аварийной школы в Дагестане, где учатся дети 10:58
Донского чиновника по делам инвалидов осудили за крупную взятку 10:51
Кто покажет хоккейный матч Россия - США 10:45
Опубликовано видео с места ликвидации боевиков под Владимиром 10:38
Беларусь и США будут сотрудничать в борьбе с оборотом наркотиков 10:28
Самая продаваемая модель Land Rover серьезно обновилась 10:23
"Невидимые убийцы": в Китае высоко оценили российские системы РЭБ 10:20
На Кубани в ДТП с иномарками погиб человек 10:19
Мультфильм о Хабаровске сняли к 161-летию города 10:16
"Террористы" захватили мост через Амур в Хабаровске 10:12
Замгубернатора Ростовской области отправлен под арест 10:10
Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом 10:08
В центре Москвы провалился грунт 10:03
Ляшко объявил о сборе подписей против роспуска Рады 09:58
В Кемерове начали допрос потерпевших по делу о "Зимней вишне" 09:58
Зарубежные СМИ назвали закупки Россией золота "плохим знаком" 09:41
Какие вопросы обсудят на международном медиафоруме в Бресте 09:40
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле 09:30
В России расширили перечень банков для работы с деньгами дольщиков 09:29
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию 09:23
В вузах откроются новые направления, связанные с цифровизацией 09:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
22.05.2019 09:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кемерове начали допрос потерпевших по делу о "Зимней вишне"

Текст: Наталья Граф (Кемерово)

Сегодня Заводский районный суд города Кемерово начал допрашивать потерпевших по делу о пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня".

Фото: Данил Айкин/ ТАСС
В Кемерове начался суд над фигурантами дела о пожаре в "Зимней вишне"

Судья планирует допросить десять человек, среди которых есть несовершеннолетние. Один из детей, находившийся в кинотеатре ТРЦ во время пожара, рассказал о том, как проходила эвакуация.

- Я спускался по запасной лестнице, к ней нас с другом отвел персонал, - цитирует показания мальчика "Интерфакс". - Таблички с выходами я видел, звуков сигнализации не было. Я надышался угарным газом, друг получил ожоги дыхательных путей.

В то же время одна потерпевшая девушка сообщила в ходе заседания, что охранники торгового центра мешали эвакуации людей, постоянно направляя их в различные направления.

- Охранники закрыли двери на замок и не выпускали нас, отправили к другому выходу, мы пошли к другому выходу, но нас отправили назад, - цитирует подростка РИА Новости.

По ее словам, на охранников подействовали угрозы мужчин, которые пообещали побить охранников, если те не откроют двери. После выход был свободен. Мать девушки также подтвердила, что один из охранников закрыл дверь перед людьми и направил их к другому выходу. Там второй охранник сообщил, что людей здесь слишком много, и сказал им идти обратно. Женщина также отметила, что панике подверглись не только посетители ТЦ, но и его персонал. Она уточнила, что не видела плана эвакуации и табличек с указанием направления к выходу. Им удалось выбраться самостоятельно, так как они знали, куда надо идти.

Фото: Данил Айкин/ТАСС
Фигурант дела о пожаре в "Зимней вишне" частично признала вину в суде

Напомним, Заводский районный суд Кемерова начал рассматривать первое из трех уголовных дел о пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", унесшем жизни 60-ти человек в марте 2018 года. На скамье подсудимых пока находится семь человек. В их числе генеральный директор ООО "Зимняя вишня" Надежда Судденок, руководитель компании "Системный интегратор" Игорь Полозиненко, сотрудник той же компании Александр Никитин, охранник Сергей Антюшин, начальник караула пожарно-спасательной части № 2 Сергей Генин, технический директор ОАО "Кемеровский кондитерский комбинат" Георгий Соболев и генеральный директор комбината Юлия Богданова.

Всего в рамках уголовного дела по факту пожара в ТРЦ "Зимняя вишня" арестованы 15 подозреваемых. Среди них чиновники, руководители МЧС, собственники и управляющие зданием.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область Кемерово Суд по делу о пожаре в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Захарова назвала главу минздрава Украины русофобом
В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию
Московское метро обнародовало детали происшествия в тоннеле
Четыре австрийских министра ушли в отставку из-за скандала
Кто покажет хоккейный матч Россия - США