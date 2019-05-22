Прокуратура Карелии потребовала отправить поджигателя церкви на лечение

Прокуратура Кондопожского района Карелии утвердила постановление о направлении уголовного дела о поджоге Успенской церкви в суд. Она будет требовать применить меры принудительного медицинского лечения для подростка-поджигателя, сообщает пресс-служба ведомства.

"РГ" уже писала о том, что 10 августа прошлого года в половине десятого утра загорелась деревянная Успенская церковь XVIII века. Памятник федерального значения сгорел почти полностью. В поле зрения правоохранительных органов попал 15-летний подросток, который вместе с братом гостил у бабушки в Кондпопоге. Мальчик называл себя сатанистом. И именно он и поджег церковь 1774 года постройки.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 УК РФ - умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба. В отношении мальчика уже была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Теперь прокуратура требует отправить подростка на принудительное лечение.

После вручения копии постановления обвиняемому материалы уголовного дела направят в суд для рассмотрения. Он и примет окончательное решение.