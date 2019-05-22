В Ленобласти нашли владельца вертолета, чуть не севшего на пляж

Следователи установили владельца вертолета, который 21 мая чуть не сел на пляж близ поселка Ильичево в Ленинградской области, перепугав отдыхающих.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Ленинградского следственного отдела на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, пока непонятно, сам ли владелец воздушного судна находился за штурвалом или это был другой человек.

Продолжается доследственная проверка по факту полета вертолета над пляжной зоной, в результате чего девятилетняя девочка от испуга получила травмы. Инцидент произошел, когда вертолет вдруг начал снижаться, по всей видимости, готовясь приземлиться на пляж. Отдыхающие стали разбегаться, девочка споткнулась, упала, разбила лицо и вывихнула руку.

Сейчас, отмечают в ведомстве, проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в частности, был ли полет санкционированным. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.