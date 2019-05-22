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22.05.2019 12:13
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Гримасы "Петровских высот"

Симферопольский микрорайон без инфраструктуры пообещали включить в федеральную целевую программу
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Крым № 108(7866)
Три года назад, впервые с момента возвращения Крыма в состав России, льготники, в том числе и многодетные семьи, получили в симферопольском микрорайоне "Петровские высоты" в собственность участки для домов. Но большинство из них до сих пор так и не смогли начать стройку из-за отсутствия коммуникаций. Городские власти уверяли, что решат этот вопрос, но ничего не сделали. Теперь чиновники обещают включить строительство инженерных сетей в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года".
Участок достался владельцу вместе с железобетонной глыбой. Фото: Юлия Суконкина/РГ Участок достался владельцу вместе с железобетонной глыбой. Фото: Юлия Суконкина/РГ
Участок достался владельцу вместе с железобетонной глыбой. Фото: Юлия Суконкина/РГ

В статье "Петровские редуты" в номере 146 от 6.07.2016 "РГ" рассказывала о проблемах этого микрорайона. Участки в шесть соток получили 210 человек. Люди долгие годы ждали этого, ведь многие не имеют своего жилья и вынуждены снимать квартиру либо жить в общежитии.

С Петровских высот открывается живописный вид на Чатыр-Даг и симферопольское водохранилище, рядом сосновый лесок. На первый взгляд, замечательное место для семей с детьми. Но здесь нет благ цивилизации - воды, электричества и газа. И когда они появятся, никто сказать не может.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Из 200 человек, получивших здесь участки, за три года строить дом начали не больше двух десятков. Среди них и Владимир. Он начал возводить дом в прошлом году, уже готов фундамент и несколько стен, вырыт котлован под подвал и гараж. Владелец строит дом своими силами и надеется закончить его через четыре года. Полное отсутствие благ цивилизации работу не ускоряет и не удешевляет. Рядом с его участком горы мусора, сотрудники "Экограда" не убрали их, а просто чуть-чуть отодвинули в сторону.

Еще несколько семей залили фундамент. Почва каменистая, были случаи, бульдозеры ковши ломали.

- Надо заказывать бетономешалку. Это выйдет дороже, чем если бы лили бетон сами, но условий для этого нет. Построить дом - большие траты, а как там жить без электричества и воды. Наша семья живет в общежитии, каждый год нас обещают выселить, соцконтракт не подписывают, стоимость проживания подняли, - говорит Юлия Григорян.

Недалеко уже почти готовый дом со стенами, крышей, окнами. Но он не жилой. Не торопятся хозяева вселяться.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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По словам еще одного обладателя участка Татьяны Миргородской, после оформления права собственности на землю люди обратились в "Крымэнерго" для получения условий для технического присоединения к энергосетям, были заключены договоры и произведена оплата в размере 550 рублей. По условиям договора, в течение шести месяцев должно было пройти техприсоединение. Но этого так и не случилось.

В ГУП РК "Вода Крыма" ранее сообщили, что на данный момент техническая возможность подключения к водоснабжению отсутствует - необходимо строительство новых линейных сетей водоснабжения. Бурение скважин во дворах тоже под вопросом, не везде можно это сделать из-за каменистой почвы. Так что вода привозная.

По данным администрации Симферополя, проекты строительства коммуникаций водоснабжения и водоотведения, электро-, газоснабжения прошли экспертизу. Для финансирования строительства инженерных сетей подготовлена заявка на включение объекта в ФЦП до 2022 года. .

P.S.

Еще одна беда массива - стихийная свалка, которой больше 20 лет. Граждане долго обивали пороги различных инстанций прежде чем город выделил деньги, и МУП "Экоград" вывез часть мусора. Оставшийся просто разровняли - горы превратили в равнины. За это время мусорные кучи поросли травой и кустами. А на некоторых участках продолжают лежать куски поломанной черепицы, обломки кирпичей, бетонные столбы и многое другое.

Людям объяснили, что убирать все это они должны за свой счет - теперь это их частная собственность. Деньги из бюджета на эти работы больше выделять не будут.

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Проблема в отсутствии дорог. В непогоду не к каждому участку можно подъехать. Люди просят, чтобы бы хотя бы грейдером сделали наметку дорог.

Татьяна Миргородская, по специальности юрист, показывает увесистую папку - переписку с городской администрацией и другими ведомствами по поводу коммуникаций за несколько лет.

- На бумаге что-то происходит, есть какие-то подвижки, есть проект строительства инженерных сетей, он прошел согласования и экспертизы, подготовлен для включения в ФЦП, но на практике никаких изменений нет. В мае-июне решится вопрос, включат объект в программу ФЦП или нет. Без инженерных сетей люди не могут начать строительство, - говорит Татьяна.

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