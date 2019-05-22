Три года назад, впервые с момента возвращения Крыма в состав России, льготники, в том числе и многодетные семьи, получили в симферопольском микрорайоне "Петровские высоты" в собственность участки для домов. Но большинство из них до сих пор так и не смогли начать стройку из-за отсутствия коммуникаций. Городские власти уверяли, что решат этот вопрос, но ничего не сделали. Теперь чиновники обещают включить строительство инженерных сетей в федеральную целевую программу "Социально-экономическое развитие РК и Севастополя до 2022 года".

В статье "Петровские редуты" в номере 146 от 6.07.2016 "РГ" рассказывала о проблемах этого микрорайона. Участки в шесть соток получили 210 человек. Люди долгие годы ждали этого, ведь многие не имеют своего жилья и вынуждены снимать квартиру либо жить в общежитии.

С Петровских высот открывается живописный вид на Чатыр-Даг и симферопольское водохранилище, рядом сосновый лесок. На первый взгляд, замечательное место для семей с детьми. Но здесь нет благ цивилизации - воды, электричества и газа. И когда они появятся, никто сказать не может.

Из 200 человек, получивших здесь участки, за три года строить дом начали не больше двух десятков. Среди них и Владимир. Он начал возводить дом в прошлом году, уже готов фундамент и несколько стен, вырыт котлован под подвал и гараж. Владелец строит дом своими силами и надеется закончить его через четыре года. Полное отсутствие благ цивилизации работу не ускоряет и не удешевляет. Рядом с его участком горы мусора, сотрудники "Экограда" не убрали их, а просто чуть-чуть отодвинули в сторону.

Еще несколько семей залили фундамент. Почва каменистая, были случаи, бульдозеры ковши ломали.

- Надо заказывать бетономешалку. Это выйдет дороже, чем если бы лили бетон сами, но условий для этого нет. Построить дом - большие траты, а как там жить без электричества и воды. Наша семья живет в общежитии, каждый год нас обещают выселить, соцконтракт не подписывают, стоимость проживания подняли, - говорит Юлия Григорян.

Недалеко уже почти готовый дом со стенами, крышей, окнами. Но он не жилой. Не торопятся хозяева вселяться.

По словам еще одного обладателя участка Татьяны Миргородской, после оформления права собственности на землю люди обратились в "Крымэнерго" для получения условий для технического присоединения к энергосетям, были заключены договоры и произведена оплата в размере 550 рублей. По условиям договора, в течение шести месяцев должно было пройти техприсоединение. Но этого так и не случилось.

В ГУП РК "Вода Крыма" ранее сообщили, что на данный момент техническая возможность подключения к водоснабжению отсутствует - необходимо строительство новых линейных сетей водоснабжения. Бурение скважин во дворах тоже под вопросом, не везде можно это сделать из-за каменистой почвы. Так что вода привозная.

По данным администрации Симферополя, проекты строительства коммуникаций водоснабжения и водоотведения, электро-, газоснабжения прошли экспертизу. Для финансирования строительства инженерных сетей подготовлена заявка на включение объекта в ФЦП до 2022 года. .

P.S.

Еще одна беда массива - стихийная свалка, которой больше 20 лет. Граждане долго обивали пороги различных инстанций прежде чем город выделил деньги, и МУП "Экоград" вывез часть мусора. Оставшийся просто разровняли - горы превратили в равнины. За это время мусорные кучи поросли травой и кустами. А на некоторых участках продолжают лежать куски поломанной черепицы, обломки кирпичей, бетонные столбы и многое другое.

Людям объяснили, что убирать все это они должны за свой счет - теперь это их частная собственность. Деньги из бюджета на эти работы больше выделять не будут.

Проблема в отсутствии дорог. В непогоду не к каждому участку можно подъехать. Люди просят, чтобы бы хотя бы грейдером сделали наметку дорог.

Татьяна Миргородская, по специальности юрист, показывает увесистую папку - переписку с городской администрацией и другими ведомствами по поводу коммуникаций за несколько лет.

- На бумаге что-то происходит, есть какие-то подвижки, есть проект строительства инженерных сетей, он прошел согласования и экспертизы, подготовлен для включения в ФЦП, но на практике никаких изменений нет. В мае-июне решится вопрос, включат объект в программу ФЦП или нет. Без инженерных сетей люди не могут начать строительство, - говорит Татьяна.