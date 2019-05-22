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22.05.2019 13:45
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Крыму с начала года отдохнули более миллиона туристов

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму с начала года отдохнули 1,058 миллиона туристов, что на 20 процентов больше показателей аналогичного периода 2018 года. Ранее такого показателя удавалось достичь лишь к июню. Об этом заявил министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Фото: Александр Корольков/ РГ
Сколько туристов отдохнули в Крыму на майские праздники в 2019 году

- На период высокого сезона средства размещения бронированы уже более чем на 60 процентов, - рассказал он. - Это позволяет говорить, что Крым в этом году поставит очередной курортный рекорд.

При этом цены на отдых в Крыму, отметил Волченко, остались на уровне прошлого года, а в некоторых сегментах даже снизились на пять-семь процентов.

- Дальнейший рост спроса будет сказываться на корректировке цен. Чем раньше забронировать, тем будет дешевле, - отметил министр.

В курортном сезоне 2019 года средняя стоимость отдыха в Крыму составит 2,8 тысячи рублей в сутки с человека. Но в курортных поселках можно найти предложения и по 1,8 тысячи в сутки. Откроются девять новых средств размещения имеют емкость 1200 номеров, тогда как за предыдущие пять лет было открыто 28 объектов на 1600 номеров. А в конце апреля в Черноморском районе заработал первый на полуострове современный автокемпинг с 250 домиками.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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В 2018 году Крым принял более шести миллионов туристов. В 2019 году власти рассчитывают перешагнуть семимиллионный рубеж. И прошедшие майские праздники, когда турпоток в Крым возрос на 40 процентов по сравнению с 2018 годом, делают этот прогноз вполне реалистичным.

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