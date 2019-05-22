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22.05.2019 10:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Замгубернатора Ростовской области отправлен под арест

Текст: Лариса Ионова

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение об аресте заместителя губернатора области по вопросам ЖКХ, строительства и архитектуры Сергея Сидаша, сообщает ТАСС. Ему инкриминируется уголовная статья о превышении должностных полномочий.

СК задержал замглавы Ростовской области по вопросам ЖКХ

Напомним, накануне сотрудники Следственного комитета РФ произвели задержание высокопоставленного чиновника и обыски в его доме. По одной из версий, задержание Сергея Сидаша связано с расследованием уголовного дела о злоупотреблении полномочиями во время благоустройства территории, прилегающей к стадиону "Ростов Арена".

Главными фигурантами по нему проходят бывший министр строительства, архитектуры и территориального развития области Николай Безуглов и директор ГБУ РО "Ростовоблстройзаказчик" Сергей Мищенко. По данным следствия, разница в стоимости между проектными и фактическими работами превысила 223,5 миллиона рублей.

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