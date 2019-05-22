На Урале впервые вручили памятный знак "Заслуженный предприниматель"

Званием "Заслуженного предпринимателя Свердловской области" удостоили председателя комитета по оценке регулирующего воздействия регионального отделения "Опоры России" Дмитрия Ханина.

Памятный знак за популяризацию предпринимательской деятельности Ханину вручил губернатор Евгений Куйвашев, сообщает сайт регионального отделения общественной организации.

Закон об учреждении почетного звания вступил в силу с начала года. Поощрить им могут людей, которые ведут малый и средний бизнес на территории Свердловской области непрерывно не менее десяти лет.

Обладатель знака должен отличиться в повышении инвестиционной привлекательности региона, развитии государственно-частного партнерства, освоении и внедрении передовых технологий, популяризации предпринимательской деятельности, развитии кооперации субъектов малого и среднего предпринимательства или в обеспечении высокого качества товаров, работ, услуг.

Кстати, в апреле Ханин выступил в "Российской газете" с колонкой о том, почему на Урале завышены тарифы для бизнеса на вывоз мусора. В ней он призывает отказаться от нового метода образования платы за вывоз отходов.