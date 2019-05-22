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22.05.2019 17:27
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Опрос: Храму в Екатеринбурге быть, но на другой площадке

Текст: Юрий Политов

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса в Екатеринбурге, где ранее разгорелся конфликт в связи с идеей восстановления храма Святой великомученицы Екатерины. Опрос показал, что против возведения храма выступают лишь 18% горожан, при этом изначально выбранное для этого место - сквер у театра драмы - большинство опрошенных назвали неудачным.

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Напомним, провести опрос о строительстве храма в Екатеринбурге предложил президент России Владимир Путин. Отвечая на вопрос журналиста из Екатеринбурга на форуме ОНФ, глава государства подчеркнул, что "нужно решить этот вопрос в интересах всех людей, которые там реально проживают". А для этого сначала нужно спросить мнение горожан, а потом уже действовать. Так и поступили.

Опрос жителей Екатеринбурга провел ВЦИОМ - старейший в стране исследовательский институт. Исследование проведено 16-20 мая методом телефонного интервью с объемом выборки 3 тысячи  респондентов, погрешность не превышает 1,8%. Эксперты отмечают профессиональную работу социологов ВЦИОМ: опрос проведен честно, открыто и отражает спектр мнений жителей Екатеринбурга. 

Фото: Сергей Прокудин-Горский
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Что показал опрос? О ситуации со строительством храма знает почти весь город: 94% опрошенных сказали, что хорошо представляют, о чем идет речь или что-то слышали об этом.

По спорному вопросу позицию горожан можно суммировать так - людям нужен и храм, и сквер. По данным опроса, только 18% жителей считают, что "лучше отказаться от строительства этого храма в Екатеринбурге". То есть, против сооружения храма выступает менее одной пятой населения города.

Большинство жителей "за" храм. Но с оговорками. Так,  7% полностью поддерживают первоначальный проект в сквере у театра драмы. Еще 14%  согласны, что лучше строить на этом месте, но  указали, что проект нужно "скорректировать с учетом мнения горожан". А больше половины (58%) ответили социологам, что "лучше построить этот храм в другом месте города".

Социологи задали и такой вопрос: "Как вы считаете, это удачное или неудачное место для строительства храма?" Лишь 10% горожан считают, что "скорее удачное". А две трети  (74%) жителей Екатеринбурга заявили, что считают первоначальное место неудачным. Были и те, кто ответил, что для них "этот вопрос не важен" (такую позицию заняли 12% опрошенных).

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечает, что проведенный опрос высветил разобщенность городского сообщества. "Сама по себе идея возвести храм отторжения не вызывает, за исключением небольшой части респондентов (около 18%). В то же время выбранное мэрией место его строительства подавляющим большинством горожан отвергается. Решение конфликта, очевидно, состоит в поиске и подборке альтернативной площадки для храма", - прокомментировал Федоров.

Общий итог: храму быть, но не в сквере, чтобы не раздражать тех людей, которые встали на защиту зеленой зоны. Ведь храм должен быть местом согласия, а не конфликтов. Данные соцопроса можно интерпретировать и так, что горожане, по сути, высказались за решение, которое и может стать искомым компромиссом - возведение храма в другом месте.

Фото: Владимир Ештокин
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Добавим, что городская власть демонстрирует готовность учесть мнение жителей.  Через свою электронную приемную мэрия Екатеринбурга уже запустила сбор предложений горожан об альтернативных местах будущей стройки. "По результатам сбора заявок состоится рейтинговое голосование, на котором жители смогут проголосовать за площадку для строительства нового храма", - говорится на официальном портале города.

Еще один важный момент - информированность жителей. У горожан, судя по данным исследования, есть  запрос на информацию о проекте сооружения храма Святой великомученицы Екатерины. О том, что им достаточно информация о планах относительно строительства, заявили менее половины респондентов (49%). Треть горожан перечислили конкретные темы дефицита информации (сроки, смета, благоустройство территории и др.). Еще 24% затруднились назвать темы, по которым им не хватает сведений. "Для жителей города важно узнать мнение экспертов по вопросу строительства храма", - констатируют социологи. Среди тех, к чьему мнению люди готовы прислушаться, - историки города, краеведы, представители общественности и Русской православной церкви.

Общество Соцсфера Социология Наука и образование ВЦИОМ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург
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