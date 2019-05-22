Самая продаваемая модель Land Rover серьезно обновилась

В 2014 году компания Land Rover представила Discovery Sport, который и не думает уступать место самой продаваемой модели компании. В прошлом году, например, было продано порядка ста тысяч Discovery Sport, а это четверть от всего объёма реализованных машин автопроизводителя. Однако конкуренты начали одолевать, и Discovery Sport начал сдавать позиции, поэтому к модернизации модели подошли основательно.

Прежде всего стоит сказать, что Discovery Sport сменил платформу D8 на Premium Transverse Architecture. Напомним, на ней же создано второе поколение Range Rover Evoque. Новая "тележка" вкупе с модернизированной подвеской позволила увеличить жёсткость кузова на 13%, сократить уровень шумов и вибраций, но, пожалуй, самое главное, она позволила создать электрифицированную версию Discovery Sport.

Принцип такой же, как на Evoque - это мягкий гибрид (MHEV) с 48-вольтовым стартер-генератором. Такая модификация тратит на сотню километров пробега 6.9 литра (по циклу WLTP). Позднее в этом году обещают представить плагин-гибридную версию нового Discovery Sport.

Линейка двигателей будет представлена бензиновыми и дизельными "четвёрками" Ingenium мощностью от 150 до 250 л.с. Все версии, за исключением со 150-сильным дизелем, оснащены системой подключаемого полного привода. "Автомат" ZF был обновлён, благодаря чему удалось добиться двухпроцентного снижения потребления топлива. Механическая коробка доступна опять-таки для самой младшей версии с дизельным мотором.

Внешне новый Discovery Sport приблизился к Velar и Evoque. Пластическая хирургия коснулась бамперной группы, решётки радиатора. Также были пересмотрены головная оптика и задние фонари.

Фото: Пресс-служба Jaguar Land Rover.

Салон перекроили почти полностью. Теперь у Discovery Sport цифровая приборка и мультимедиа с экраном 10,25 дюйма в базовой комплектации. В качестве опции можно заказать сенсорный блок управления климатом и усовершенствованной системой помощи на бездорожье Terrain Response, а также зеркало заднего вида, которое в случае необходимости превращается в дисплей с отображением ситуации, происходящей позади автомобиля. Обещают, что сиденья стали комфортнее, и теперь второй ряд можно сложить в пропорции 40:20:40.

Благодаря оптимизации пространства и появлению новых ниш для хранения мелочевки суммарный объём таких отделений вырос на 25% - до 48 литров. Пятиместная конфигурация нового Discovery Sport позволяет упаковать до 1 179 литров. У дореформенного этот показатель был скромнее - 981 литр.

Среди новых ассистентов, пожалуй, стоит выделить ClearSight Ground View, который дебютировал на второй генерации Evoque. Это функция прозрачного капота, позволяющая увидеть, что творится под колёсами.

Заказы на новинку британские дилеры уже начали принимать. Discovery Sport оказался дороже предшественника: 31 575 против 30 160 фунтов стерлингов. О сроках поставки внедорожника в Россию пока не сообщается. Цена на прошлую версию модели начинается от 2 850 000 рублей.