Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии

Акции протеста в Джакарте после объявления окончательных результатов президентских выборов в Индонезии привели к гибели шести человек. Еще около 200 митингующих получили ранения.

Протестующие забрасывали стражей порядка камнями, петардами и бутылками. Для разгона сторонников оппозиционного кандидата в президенты Индонезии Прабово Субианто сотрудники полиции применили слезоточивый газ, информирует Kompas.

Протестующие сожгли несколько автомобилей, а также подожгли общежитие полицейских. Центральный район столицы в настоящее время практически полностью перекрыт.

За действующего президента и идущего в паре с ним кандидата в вице-президенты исламского клирика Мааруфа Амина отдали голоса 54,5 процента избирателей. Генерал спецназа Прабово Субианто, кандидат от оппозиции и соперник Видодо, получил 45,5 процента голосов. Прабово пообещал вывести на улицы людей, если проиграет.