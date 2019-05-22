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22.05.2019 07:52
Рубрика: В мире

Шесть человек стали жертвами беспорядков в столице Индонезии

Акции протеста в Джакарте после объявления окончательных результатов президентских выборов в Индонезии привели к гибели шести человек. Еще около 200 митингующих получили ранения.

Фото: EPA/MADE NAGI
Почти 500 сотрудников избиркомов Индонезии умерли при подсчете голосов

Протестующие забрасывали стражей порядка камнями, петардами и бутылками. Для разгона сторонников оппозиционного кандидата в президенты Индонезии Прабово Субианто сотрудники полиции применили слезоточивый газ, информирует Kompas.

Протестующие сожгли несколько автомобилей, а также подожгли общежитие полицейских. Центральный район столицы в настоящее время практически полностью перекрыт.

За действующего президента и идущего в паре с ним кандидата в вице-президенты исламского клирика Мааруфа Амина отдали голоса 54,5 процента избирателей. Генерал спецназа Прабово Субианто, кандидат от оппозиции и соперник Видодо, получил 45,5 процента голосов. Прабово пообещал вывести на улицы людей, если проиграет.

В мире Юго-Восточная Азия Индонезия
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