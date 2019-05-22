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22.05.2019 14:42
Рубрика: Экономика

Сотовые операторы начали отменять национальный роуминг

Текст: Юлия Кривошапко
Операторы сотовой связи начинают отменять национальный роуминг. Такой вид роуминга действует, когда у оператора нет своей сети в "гостевом" регионе, и абонент автоматически подключается к сети другого оператора, с которым у его компании заключено соответствующее соглашение. 
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь/ ТАСС

В декабре 2018 года президент Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга. Он вступает в силу 1 июня. С этого дня входящие звонки должны стать бесплатными в сетях любых операторов на территории всей страны. Некоторые сотовые операторы решили перейти на новые правила работы раньше.

Фото: Pixabay
Роуминг между Россией и Беларусью могут отменить уже в этом году

Как сообщили "РГ" в пресс-службе "Вымпелкома" (бренд "Билайн"), все входящие вызовы на номера клиентов (юридических и физических лиц) в поездках по России в сетях любых операторов станут бесплатными независимо от тарифного плана уже с 29 мая.

Новые условия будут доступны клиентам "Билайн" в поездках по России при регистрации в сетях других операторов. Например, при нахождении на некоторых удаленных территориях Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа, Республики Бурятии, Забайкальском крае, а также в Республике Крым и Севастополе, где у мобильного оператора нет своих сетей связи. 

Бесплатные входящие будут действовать автоматически на всех без исключения тарифных планах без дополнительной платы и не потребуют подключения льготных опций. Стоимость исходящих звонков, SMS и мобильного интернета при этом не изменится.

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В пресс-службе "МегаФона" "РГ" сообщили, что плата за входящие в национальном роуминге будет отменена 1 июня.

"Т2 РТК Холдинг" (Tele2) планирует с 31 мая отменить плату за входящие звонки для клиентов, приезжающих в Крым и Севастополь. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей на полуострове не изменятся: минута исходящего вызова на любые номера в России, 1 Мб интернет-трафика и СМС обойдутся в 3 рубля. Плату за входящие звонки в рамках национального роуминга в других регионах Tele2 отменила еще в августе 2018 года.

Экономика Отрасли Связь Компании Связь Вымпелком Отмена национального роуминга
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