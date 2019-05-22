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22.05.2019 14:09
Рубрика: В мире

Спикер Рады назвал указ Зеленского о роспуске парламента незаконным

Текст: Сергей Новиков

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий назвал незаконным указ президента Владимира Зеленского о роспуске парламента. Депутат отметил, что это решение приведет страну к конституционному кризису.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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"Указ о роспуске парламента противоречит действующей конституции… По моему мнению, указ президента - это не только неуважение конституции, это заводит воюющую страну в конституционный кризис", - заявил Парубий на открытии внеочередного заседания Рады. Его слова приводит агентство РИА Новости.

Спикер отметил, что остановить действие указа президента находится вне его компетенции.

"Только суд может определить его соответствие конституции", - добавил Парубий.

Очередные выборы в Верховную раду были запланированы на октябрь. Однако накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады, внеочередные выборы в парламент назначил на 21 июля.

В мире экс-СССР Украина
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