Toyota объявила о возрождении модели Granvia

Модель Toyota Granvia будет возрождена. Возвращение начнется с Австралии, где, по задумке производителя, этот 8-местный минивэн придется ко двору. Тем более что там тоже водят машины с правым рулем.

Granvia была представлена на рынке с 1995 по 2002 годы. При этом, что забавно, в той же Австралии ее продавали под названием Toyota Hiace SBV. Кстати, черты актуальной версии Hiace просматриваются и в возрожденной Granvia. Впрочем, не только ее - но и новой Alphard. Это логично, ведь аккурат между этими моделями новый MPV и встанет в линейке Toyota.

А вот с технической точки зрения Granvia от Hiace отличается принципиально. У нее теперь многорычажная пружинная задняя подвеска, а не неразрезной мост на листовых рессорах. Это прибавит комфорта водителю и пассажирам. Приятнее им будет и с точки зрения интерьера - здесь больше вставок из хрома и пластика, кожаная обивка сидений, а на втором ряду кресла с подлокотниками и электрическими регулировками. В списке опций появятся премиальные адаптивный круиз-контроль и система автоматического торможения в случае распознавания на пути пешеходов и велосипедистов. Опять же - с намеком на дорогой Alphard.

Впрочем, цена Granvia пока не называется. Как и его оснащение. Скорее всего, он получит те же силовые установки, что и Hiace. То есть, дизельный 2.8 (176 л.с.) и бензиновый 3.5 (280 л.с.) с 6-ступенчатыми "механикой" или "автоматом".

Отметим, что Granvia предыдущего поколения можно встретить на российских дорогах. Машины к нам не поставляли, но в частном порядке их привозили в регионы Дальнего Востока. С возрожденным минивэном такой фокус может не пройти. По крайней мере, пока модель не появится и на родном для себя японском рынке.