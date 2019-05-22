Toyota выпустит новый кроссовер - конкурента Renault Captur

В Европе активно развивается сегмент субкомпактных кроссоверов. И он растёт настолько быстро, что автопроизводители принимают все меры, чтобы не проиграть начало наступательной операции по борьбе за покупателя.

Так, компания Ford готовит крошечный Puma, Jeep намерен выпустить внедорожник компактнее Renegade, Opel готовит предложение меньше, чем Crossland X, и преемника Moka X. Skoda вот-вот выведет на европейский рынок Kamiq, Renault презентует новый Captur, который стал золотоносной жилой для компании... Toyota, кажется, в аутсайдерах.

Да, так можно было бы сказать, если бы не любопытная строчка в анализе рынка кроссоверов в Европе от Automotive News: "Ожидается, что Toyota в этом году или в начале 2020-го наладит на заводе в Валансьене, Франция, выпуск нового кроссовера, который будет находится в модельной иерархии на ступень ниже C-HR".

Напомним, единственной моделью Toyota, которая выпускается на предприятии в Валансьене, является хэтчбек Yaris. Можно говорить о том, что Yaris нового поколения, который переедет на модульную архитектуру TNGA, станет во многом "донором" для новинки. Сроки появления Yaris следующей генерации примерно такие же, в какие должен появится новый SUV от Toyota.

Возникает вопрос, как будет позиционироваться новинка: как самостоятельная модель или же в качестве кросс-версии Yaris? Второе - на каких рынках, кроме европейского, будет продаваться автомобиль?

Напомним, обновлённый Yaris для Европы был представлен в начале 2017 года. На первых порах для хэтчбека был доступен бензиновый трёхцилиндровый моторчик и 111-сильный 1.5 Dual VVT-iE, которые позднее из гаммы вывели, оставив модель лишь с гибридной силовой установкой мощностью 100 л.с. Также можно было купить "заряженную" версию модели Yaris GRMN с двигателем 1.8 литра мощностью 210 л.с., на сегодняшний день все квоты исчерпаны.

В России самым компактным SUV Toyota на сегодняшний день является кроссовер C-HR. Он доступен со 115-сильным двигателем 1.2 литра и 148-сильным двухлитровым блоком. Коробки передач: вариатор и 6-скоростная "механика". Привод - передний или полный. Цена на Toyota C-HR начинается от 1 367 000 рублей.