Турецкие военные пройдут обучение эксплуатации С-400 в России

В противном случае Белый дом грозит Анкаре самыми негативными последствиями. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным телеканала, Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку ЗРС. Это требование США является окончательным, а других отсрочек не будет.

Источники CNBC ответили, что странам, входящим в НАТО, надлежит приобретать технику, которая сочетается с системами альянса, российские С-400 таким стандартам не отвечают. Отмечается, что Анкара неминуемо столкнется с негативными последствиями, если все же завершит процедуру получения систем. В качестве американских контрмер называются исключение Турции из программы F-35, возмещение стоимости 100 уже заказанных, но еще не поставленных истребителей, а также введение американских санкций и наказание по линии НАТО.

Тем временем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400.

"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил министр, давая понять, что планы Турции по закупке российских вооружений остаются неизменными. Его слова приводит газета Milliyet.