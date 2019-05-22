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22.05.2019 10:11
Рубрика: В мире

Турецкие военные пройдут обучение эксплуатации С-400 в России

Текст: Сергей Новиков
США дали Турции чуть более двух недель, чтобы окончательно определиться с вопросом закупок американских истребителей F-35 вместо российских зенитных ракетных систем С-400. 
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

В противном случае Белый дом грозит Анкаре самыми негативными последствиями. Об этом сообщает американский телеканал CNBC со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По данным телеканала, Вашингтон требует от Анкары к концу первой недели июня аннулировать закупку ЗРС. Это требование США является окончательным, а других отсрочек не будет.

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Источники CNBC ответили, что странам, входящим в НАТО, надлежит приобретать технику, которая сочетается с системами альянса, российские С-400 таким стандартам не отвечают. Отмечается, что Анкара неминуемо столкнется с негативными последствиями, если все же завершит процедуру получения систем. В качестве американских контрмер называются исключение Турции из программы F-35, возмещение стоимости 100 уже заказанных, но еще не поставленных истребителей, а также введение американских санкций и наказание по линии НАТО.

Тем временем министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара направила военный персонал в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400.

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"Мы направили наших специалистов в Россию для прохождения обучения эксплуатации С-400, обучение начинается с сегодняшнего дня и продолжится несколько месяцев. Численность персонала постоянно меняется, у каждого своя специфика. Обучение уже началось и продолжится в ближайшие месяцы", - отметил министр, давая понять, что планы Турции по закупке российских вооружений остаются неизменными. Его слова приводит газета Milliyet.

В мире Ближний Восток Турция
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