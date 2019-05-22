Ученые выяснили, какое ночное состояние предупреждает о раке

Специалисты из Европейского фонда Lung провели исследование с участием более 19 тысяч человек и выяснили, что у людей с обструктивным апноэ во сне (OSA) чаще диагностируется рак, чем у тех, кто не страдает от недуга, передает Medicalxpress.

Кроме того, у женщин с OSA риск развития злокачественных опухолей выше, чем у мужчин с таким диагнозом.

- Наша работа показала, что низкий уровень кислорода в крови в течение ночи и нарушение сна, которые часто встречаются при OSA, могут играть важную роль в биологии различных видов рака. Тяжелая OSA может быть индикатором злокачественного процесса, - пояснила доцент кафедры респираторной медицины в Университете Аристотеля в Салониках профессор Афанасия Патака, отметив, что для подтверждения выводов специалистов необходимо дополнительное исследование.

Апноэ (или OSA) является состоянием, когда во время сна нарушается дыхание, вплоть до его остановки, в среднем, на 40 секунд. Страдающий от апноэ часто не догадывается о том, что у него есть такой недуг.

- Классические симптомы OSA, такие как сонливость, храп и остановка дыхания в ночное время, чаще регистрируются у мужчин. Но есть и другие менее известные симптомы - усталость, бессонница, депрессивное состояние и утренние головные боли. Эти проявления больше свойственны женщинам, поэтому медикам нужно быть внимательнее при оценке своих пациенток на предмет возможного OSA, - предупредила Афанасия Патака.