В МВФ прокомментировали новость о досрочном отзыве миссии из Киева

Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло информацию о досрочном прекращении визита миссии в страну. Эксперты сообщили, что все идет по заранее согласованному графику.

Ранее агентство "Украинские новости" со ссылкой на свои источники информировало, что миссия МВФ, прибывшая в Киев на две недели для подготовки очередного доклада, возвращается в Вашингтон. По итогам работы специалисты должны были принять решение о судьбе очередного транша макрофинансовой помощи для властей Украины в размере 1,3 миллиарда долларов. Общий объем кредитной программы составляет 3,9 миллиарда долларов. В МВФ увязывают выделение денег с мерами, которые власти Украины должны принять для борьбы с коррупцией, реформирования банковского сектора, сокращения дефицита госбюджета, повышения цен на газ для потребителей до рыночного уровня.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что сотрудничество с МВФ загнало страну в долговую яму. В течение ближайших пяти лет Киев должен выплатить фонду порядка 10 миллиардов долларов. При этом увеличивается сырьевая составляющая экономики, темпы роста ВВП уничтожены. Кроме того, трудовая миграция достигла невиданных размеров, а объемы иностранных инвестиций опустились до уровня 1990-х годов и продолжают снижаться.