В Беларуси выполнили ретрансплантацию печени женщине из Японии

О высоком уровне белорусской школы трансплантологии все чаще заявляют в мировой медицинской среде. Очередным подтверждением справедливости этих оценок стала и успешная ретрансплантация печени жительнице Японии. Об этом сообщил 22 мая руководитель центра хирургии, трансплантологии и гематологии Беларуси Олег Руммо, которого цитирует БЕЛТА.

Прежде, пояснил ученый, подобные попытки зарубежных белорусских коллег заканчивались для них поражением: донорская печень не приживалась. Естественно, что и белорусским врачам пришлось "бороться с осложнениями, они долго выхаживать пациентку. Сегодня она уже переведена из интенсивной терапии в профильное отделение", - уточнил директор НПЦ, добавив, что только за истекшие одиннадцать лет экспорт медицинских услуг в РБ вырос в 42 раза. Наибольший удельный вес, уточнил Руммо, занимает трансплантация органов, гематология и пересадка костного мозга.

География пациентов, приезжающих в Беларусь на операции по трансплантации, широка. Кроме того, белорусские специалисты и сами выезжают в регионы мира для проведения трансплантаций. Только в этом году медики НПЦ выполнили шесть операций по трансплантации за рубежом, в том числе, в Грузии и Казахстане. А сейчас в минском центре проходит подготовку группа специалистов из крупнейшего детского клинического центра Армении.