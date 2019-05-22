В Госдуме сочли "некомпетентностью" призыв исключить РФ из Совбеза ООН

Свое заявление Супрун сделала, выступая на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По ее словам, ООН не должна терпеть присутствие РФ в Совбезе - до тех пор, пока Россия "не вернется к системе международного права". Кроме того, она призвала расширить санкции в отношении РФ.

- Это махровейшая некомпетентность. Мне страшно за страну, в правительстве которой присутствуют насколько необразованные люди, - прокомментировал призыв на тему исключения России глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Парламентарий посоветовал Супрун "перечитать базовые основы истории за курс средней школы, вспомнить, какие государства стояли у истоков Организации объединенных наций и какова роль Совета Безопасности".

Он подчеркнул, что Россия - преемница СССР. "Делать такие заявления в наш адрес - по меньшей мере, безграмотно", - резюмировал политик, посоветовав украинской чиновнице "проверить собственное здоровье, в первую очередь состояние памяти и мозговую деятельность".