В КНДР Байдена назвали слабоумным из-за слов о Ким Чен Ыне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) заявило о том, что бывший вице-президент США Джо Байден стал вести себя "безрассудно и бессмысленно в погоне за властью", чем и можно объяснить его недавнюю критику в адрес высшего руководства КНДР.

"Кандидат в президенты от Демократической партии во время недавней речи в предвыборной кампании сделал клеветнический выпад в адрес высшего руководства КНДР. То, что он сказал, - это всего лишь софизмы слабоумного, лишенного элементарных человеческих качеств, тем более качеств политика", - говорится в сообщении государственного информационного агентства Северной Кореи.

В ЦТАК также заявили, что даже в самих США Байден является объектом для насмешек.

"Неслучайно по поводу его кандидатуры безостановочно раздаются комментарии, что на него не стоит возлагать надежды, подкрепленные насмешками над тем, что он глупец с низким IQ", - отмечается в сообщении ЦТАК.

Само выступление Байдена в агентстве посчитали "нестерпимой и серьезной политически мотивированной провокацией против КНДР".

"Если говорить прямо, мы никогда не простим того, кто смеет провоцировать высшее руководство КНДР и всегда заставляем заплатить за это", - заявили в ЦТАК.

По-видимому, поводом для критики стали произнесенные в минувшие выходные Байденом слова о том, что США не должны обнимать "диктаторов и тиранов" таких, как северокорейский лидер Ким Чен Ын, как это делает президент Трамп.