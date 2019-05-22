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22.05.2019 12:35
Рубрика: Власть

Кремль отреагировал на идею Зеленского о референдуме

Текст: Кира Латухина

В Кремле назвали желание президента Украины провести референдум по переговорам с Россией внутренним делом соседней страны. В Москве ждут от Киева конкретных шагов по выполнению Минских договоренностей и нормализации отношений с Россией, но пока этого не видят.

Фото: Антон Денисов/ РИА Новости Фото: Антон Денисов/ РИА Новости
Фото: Антон Денисов/ РИА Новости

"Внутреннее дело Украины, безусловно", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Конечно, от Киева мы бы ожидали конкретные шаги прежде всего в русле выполнения Минских договоренностей, урегулирования внутриукраинской проблемы и в плане нормализации двусторонних отношений с Россией. Мы ждем этих шагов, но пока их не видим", - констатировал он.

Фото: РИА Новости
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На просьбу оценить саму идею такого плебисцита, представитель Кремля сказал: "Не наше дело говорить, симпатична идея или нет: главное, чтобы был толк, чтобы была эффективность".

"А к мирным переговорам Россия готова?" - спросил украинский журналист. "Что значит мирные переговоры, надо сначала ответить на этот вопрос. Между Россией и Украиной нет никаких вооруженных конфликтов. На Украине гражданская война", - подчеркнул Песков. "Мы ожидаем прояснения, чтобы понять все-таки, о чем идет речь", - заключил он.

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