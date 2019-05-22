В Минэнерго назвали сроки поступления чистой нефти в Венгрию и Словакию

Поступление чистой российской нефти в Венгрию ожидается в течение недели, сообщили в Минэнерго. Переговоры о восстановлении прокачки нефти в направлении узла учета Адамова Застава в Польше продолжаются.

"Кондиционная нефть на данный момент продолжает движение в сторону границы Венгрии и Словакии. В течение недели ожидается ее поэтапное поступление на соответствующие узлы учета", - приводит ТАСС заявление министерства.

В Минске 26 апреля на совещании представителей российской, белорусской, украинской и польской сторон была выработана "дорожная карта" по восстановлению прокачки нефти по нефтепроводу "Дружба" европейским покупателям. В Братиславе 14 мая документ был уточнен с участием представителей венгерской и словацкой сторон.

Сейчас уже восстановлена поставка нефти, соответствующая нормативным показателям содержания хлорорганических соединений, в направлении порта Усть-Луга (Россия, Ленинградская область) и на нефтеперерабатывающие заводы в Беларуси.

В конце апреля этого года было выявлено загрязнение российской нефти, поставляемая по нефтепроводу "Дружба" в Европу, органическими хлоридами. Об этом сообщили представители концерна "Белнефтехим". Транзит был приостановлен. В Минэнерго России подтвердили факт загрязнения российской нефти дихлорэтаном - растворителем жиров и парафинов с сильными коррозийными свойствами. Теперь решается вопрос об освобождении трубопровода от загрязненного сырья.

Вице-премьер России Дмитрий Козак 21 мая сообщил, что Россия и Польша 23 мая обсудят способы и условия очистки нефтепровода "Дружба" от некондиционной нефти.