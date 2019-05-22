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22.05.2019 21:28
Рубрика: Легковые авто

В России отзовут 14,5 тысячи автомобилей Ford

Текст: Екатерина Ясакова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальный представитель торговой марки Ford в России "Форд Соллерс Холдинг" отзовет в России 14,58 тысячи автомобилей Ford Explorer, говорится на сайте Росстандарта.

Фото: Игорь Руссак / РИА Новости
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Как уточняется, решение принято из-за опасности возникновения трещин на рычагах регулировки схождения задних колес. Испытатели заметили, что частые толчки и отскок всей подвески на проблемных участках дорог могут привести к напряжению на рычагах регулировки схождения задних колес. Из-за этого и могут образоваться трещины, а значит повышается вероятность ДТП.

Назад вернут автомобили, проданные с августа 2012 года по апрель прошлого года. Их отремонтируют бесплатно.

На сайте Росстандарта можно также узнать, надо ли возвращать свой автомобиль.

#автомобили #Ford