Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма

Древняя мудрость гласит: если долго-долго сидеть на берегу реки, то можно дождаться, когда мимо проплывет труп твоего врага. Только этим и утешают себя жаждущие отмщения слабаки и неудачники, сидят на берегу и ждут, ждут, ждут.

Но иногда карма настигает негодяя мгновенно: пьяного хулигана сразу же арестовывает патруль ДПС, нарушителя ПДД тесно, почти всмятку, стискивают два трамвая, а нахальный "обочечник" падает в яму.

В очередной раз неизбежность кармы была доказана в одном из городов Бразилии, где на улицах, если верить полицейским сводкам, царит полнейший беспредел. Грабитель-мотоциклист вырвал сумочку у девушки и попытался скрыться. Но воздаяние было мгновенным: заметивший ограбление таксист ловко подрезал мотоциклиста и обездвижил.

И в том, что таксист помял при этом капот собственной машины, нет ничего страшного. Расходы на ремонт - ерунда, главное - справедливость.