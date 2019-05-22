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22.05.2019 12:00
Рубрика: Видео

Видео: укравшего сумочку мотоциклиста мгновенно настигла карма

Текст: Вадим Давыденко

Древняя мудрость гласит: если долго-долго сидеть на берегу реки, то можно дождаться, когда мимо проплывет труп твоего врага. Только этим и утешают себя жаждущие отмщения слабаки и неудачники, сидят на берегу и ждут, ждут, ждут.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Но иногда карма настигает негодяя мгновенно: пьяного хулигана сразу же арестовывает патруль ДПС, нарушителя ПДД тесно, почти всмятку, стискивают два трамвая, а нахальный "обочечник" падает в яму.

В очередной раз неизбежность кармы была доказана в одном из городов Бразилии, где на улицах, если верить полицейским сводкам, царит полнейший беспредел. Грабитель-мотоциклист вырвал сумочку у девушки и попытался скрыться. Но воздаяние было мгновенным: заметивший ограбление таксист ловко подрезал мотоциклиста и обездвижил.

И в том, что таксист помял при этом капот собственной машины, нет ничего страшного. Расходы на ремонт - ерунда, главное - справедливость.

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#видео #авто