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22.05.2019 18:18
Рубрика: Общество

За миллион рублей педагоги отработают в сельской школе 5 лет

Текст: Ксения Колесникова
Основным условием для получения миллиона рублей и участия в программе "Земский учитель" станет желание педагога проработать в сельской школе пять лет. Министерство просвещения уже готовит к запуску электронный ресурс и реестр рабочих мест для учителей - будущих участников программы. Об этом министр Ольга Васильева заявила на форуме молодых педагогов в Выборге.

"Министерство вместе с регионами создает реестр образовательных организаций, которые становятся участниками программы "Земский учитель", - цитирует Ольгу Васильеву ТАСС. - Также определяет перечень вакансий по более востребованным специальностям наших педагогических работников".

По ее словам, каждый учитель сможет зайти либо на федеральный сайт программы, либо на региональный сайт. На этих ресурсах можно будет дистанционно выбрать сельскую школу, в которую педагог планирует "переехать". Также на этих сайтах будущий "земский учитель" сможет познакомиться с перечнем критериев для отбора в программу и сразу подать заявку на рассмотрение.

Фото: Лев Власов
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Напомним, создать федеральную программу поддержки сельских учителей поручил в феврале президент Владимир Путин. Она должна быть запущена уже в 2020 году.

По планам, педагоги, которые поедут работать в малые города и села, получат единовременную выплату в размере миллиона рублей. Однако конкретные условия получения субсидии до этого момента не были известны.

"Есть важное условие: человек, вступивший в программу, должен отработать не менее пяти лет в школе в сельской местности, поселке городского типа или городе, население которого не превышает 50 тысяч человек", - добавила Ольга Васильева.

Возраст кандидатов в участники программы неограничен - в селах будут рады и молодым, и опытным педагогам. Рассматривать заявки кандидатов станет специальная региональная комиссия вместе с комиссией министерства просвещения.

Кроме того, рассматривается возможность отмены НДФЛ для участников программы.

Справка "РГ"

По оценкам министерства просвещения, сейчас в российских школах работают 1,3 млн учителей. Дефицит кадров в отрасли составляет 10-11%. По прогнозам, нехватка педагогов к 2020 году может достичь 180 тысяч человек.

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