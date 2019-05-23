Пушков предрек крах "украинской мечты"

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков оценил заявление замглавы администрации президента Украины Вадима Пристайко о том, что страна "не выживет" без НАТО и ЕС.

По словам сенатора, Украина всегда выживала за чей-то счет. Однако, как отметил Пушков, на этот раз "украинская мечта" не осуществится.

- Украина всегда выживала за чей-то счет, например, за наш. А теперь хочет выживать за счет ЕС. Но много ей там не дадут - на элитку хватит, а народу ничего не достанется. Так что выживать будет плоховато. За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится "украинская мечта", - написал он в своем микроблоге в Twitter.

Напомним также, что сегодня на Украине вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Владимир Зеленский заявил о своем намерении распустить Раду во время инаугурации. Свое решение он объяснил низким уровнем доверия граждан к депутатам.