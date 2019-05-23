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23.05.2019 08:37
Рубрика: В мире

На Украине вступил в силу указ о досрочном прекращении полномочий Рады

Текст: Александр Ленин

На Украине вступил в силу президентский указ о досрочном прекращении полномочий Верховной рады. Выборы в законодательный орган состоятся 21 июля.

Фото: Стрингер / РИА Новости
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Соответствующий документ опубликован на страницах украинского правительственного издания "Урядовый курьер" (https://ukurier.gov.ua/uk/).

"Руководствуясь частью 2 статьи 77, частями 6 и 7 статьи 83, пунктом 1 части 2 статьи 90 Конституции Украины и в соответствии с пунктами 7 и 8 части 1 статьи 106 Конституции Украины постановляю: 1. прекратить досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва. 2. Назначить внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019 года", - говорится в указе.

Новоизбранный глава государства Владимир Зеленский поручил правительству обеспечить финансирование внеочередных парламентских выборов. Украинский лидер заявил о своем намерении распустить раду во время инаугурационной речи. Свое решение он объяснил низким уровнем доверия граждан к депутатам.

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