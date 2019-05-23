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23.05.2019 15:48
Рубрика: В мире
Проект: Пушкинский конкурс

Боснийское турне русистов: мастер-классы для бошняков, хорватов и сербов

Текст: Александр Борисов (Сараево)
С 20 по 22 мая в Боснии и Герцеговине (БиГ) на базе ведущих вузов в Сараево, Мостаре и Пале прошли мастер-классы на тему "Современные технологии преподавания русского языка как иностранного во внеязыковой среде: теория, практика, актуальные тенденции". Организатором мероприятий выступила Русская гуманитарная миссия (РГМ) при поддержке посольства РФ в БиГ. Об этом в четверг, 23 мая, корреспонденту "Российской газеты" рассказал представитель РГМ Илья Тяпков.
Представители РГМ, русисты и студенты около философского факультета Университета Восточного Сараево. Фото: Александр Борисов Представители РГМ, русисты и студенты около философского факультета Университета Восточного Сараево. Фото: Александр Борисов
Представители РГМ, русисты и студенты около философского факультета Университета Восточного Сараево. Фото: Александр Борисов

По его словам, большой восторг у слушателей вызвали лекции - Виктора Шаклеина, заведующего кафедрой Русского языка и методики его преподавания филологического факультета РУДН; Анны Петановой, доцента кафедры русского языка как иностранного Московского государственного областного университета; Надежды Кондрат, преподавателя русского языка как иностранного в МИФИ, добровольца РГМ, работающего в Белграде.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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 "20 мая мастер-класс был проведён на базе философского факультета Университета в Мостаре - единственного в мире университета, где обучение полностью осуществляется на хорватском языке. 21 мая - в Сараево в стенах философского факультета Сараевского университета. 22 мая цикл мероприятий РГМ завершился в городе Пале на базе философского факультета Университета Восточного Сараево, - сообщил Илья Тяпков. - Все участники семинаров получили сертификаты, а также подарок в виде современных учебных пособий по РКИ (Русский язык как иностранный). Актуальная методическая литература была передана и на профильные кафедры каждого вуза".

Представитель РГМ особо отметил тот факт, что состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между философским факультетом Университета в Мостаре и АНО "Русская гуманитарная миссия".

"Данный документ является основополагающим и рамочным актом для совместной деятельности в сфере образования, - подчеркнул он. - Меморандум подписали декан философского факультета Университета в Мостаре Ивица Мусич и руководитель регионального представительства Русской гуманитарной миссии на Балканах Михаил Бондарь. Схожие соглашения были подписаны с двумя другими вузами - участниками программы РГМ - годом ранее".

Фото: Александр Борисов / РГ
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Илья Тяпков указал, что российские специалисты были приятно удивлены высоким уровнем подготовки местных студентов - уровнем владения русским языком, глубоким знанием российской культуры, чутким пониманием менталитета и важнейших черт национального характера россиян.

"Они также отметили профессионализм русистов страны, иногда вынужденных работать не в самых благоприятных условиях, - добавил он. - Принимающая сторона в свою очередь проявила изрядный интерес к темам семинара, и с великой благодарностью воспользовалась возможностью повысить свою профессиональную квалификацию с помощью специалистов высочайшего уровня, известных местным русистам по книгам и публикациям. Не вызывает сомнений тот факт, что сотрудничество РГМ с образовательными учреждениями БиГ в сфере распространения русского языка и образования будет развиваться с ещё большей интенсивностью".

Между тем в интервью "Российской газете" декан философского факультета Университета Восточного Сараево, профессор Драга Мастилович обозначил то, что открытие 4 марта Центра русского языка при вузе - это большой шаг вперед, который очень много значит для сербов.

"Это связано с тем, что у нас существует отдельная кафедра русистики, что позволяет нам увеличивать количество изучающих русский язык студентов, - сказал он. - Данный же Центр позволит им не только быстрее и лучше овладеть русским языком, но и получить знания об истории, культуре и духовности России. В этом контексте помощь, которую наш Университет получает со стороны Русской гуманитарной миссии (РГМ), является драгоценной. Отмечу, что благодаря РГМ к нам приехал российский преподаватель - русист, кандидат филологических наук Илья Тяпков. В перспективе у нас запланировано более широкое ознакомление обучающихся со всеми аспектами жизни в РФ". 

Фото: iStock
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Декан обратил внимание и на то, что когда речь идет о сербах, проживающих в Республике Сербской (входит в состав БиГ), то можно с уверенностью говорить, что они с особым теплом и любовью воспринимают все, что, так или иначе, связанно с Россией и русским народом. "При этом мы также рассчитываем на возвращение русского языка в наши школы в тех объемах, как он изучался здесь ранее, - добавил профессор. - Уверен, что при содействии посольства РФ в Сараево и представителей РГМ мы сможем обеспечить эффективное функционирование Центра русского языка, что позволит получать нашим студентам всестороннее представление о величайшей Русской цивилизации".

Следует также отметить, что 17 мая в рамках празднования Дня философского факультета Университета Восточного Сараево Русская гуманитарная миссия на Балканах получила награду "За выдающийся вклад в развитие международных связей Факультета".

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