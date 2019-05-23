Чем необычен предстоящий XVI Международный конкурс им. Чайковского в Москве? Что за Конкурс имени Рахманинова состоится в 2021 году в Москве? Совсем не случайно разговор "РГ" с известным пианистом Денисом Мацуевым начался в столице Казахстана.

Здесь подвели итоги российско-казахстанского проекта Astana Piano Passion, главным вдохновителем которого как раз и стал Мацуев. Больше того: 5 из 25 пианистов, прошедших в этом году отбор на Конкурс Чайковского, - как раз лауреаты конкурса в Астане (нынешнем Нур-Султане). "Причем, учтите, - говорит Мацуев, - эти 25 счастливчиков отобраны из 286 пианистов со всего мира, попасть в их число очень непросто!"

Меньше месяца осталось до открытия Конкурса Чайковского, без преувеличения, главного музыкального сражения в мире. Появилось уже, идет новое поколение талантливых музыкантов. Глядя на них, можете сказать, - а какие проблемы сегодня острее всего волнуют пианистов вашего поколения?



Денис Мацуев: Да, сейчас время вундеркиндов, но через несколько лет они тоже станут взрослыми музыкантами - время летит стремительно. Когда на сцене крошечная девочка в красивом платье играет Шопена или Шумана, - это всех умиляет, но потом эти чудо-дети вырастают в прекрасных девушек и молодых рыцарей. Кто-то влюбляется, заводит семьи, жизнь расставляет свои акценты. Я всегда говорю ребятам: вы отправляетесь в долгое плавание, и дай бог, чтобы оно продолжалось, чтобы вы развивались и вам было что сказать, выходя на сцену… Сейчас есть такое негласное предубеждение - в 35 начинать уже поздно. Но это огромная ошибка. Что значит поздно?! А если это настоящий музыкант?! Не стоит забывать пианистов моего поколения. Среди них есть талантливые пианисты, которых никуда не приглашают, они не имеют концертов.

Изменился ваш взгляд - человека, победившего в 98-м, - на сегодняшний Конкурс Чайковского?



Денис Мацуев: Начну с 94-го года, когда ученик ЦМШ Денис Мацуев шел по улице (тогда еще Герцена, и по щеке его текла слеза. Тогда я опоздал с заявкой на конкурс. Но потом выяснилось: всё что ни делается, - к лучшему. Свою судьбу, свой творческий путь я пробивал себе сам, как и Коля Луганский, выступивший на "Чайковском" в 1994-м.

Девяносто восьмой год стал определяющим в моей судьбе. Абсолютно точно уверен: никогда не хотел бы что-то поменять. На тот момент Конкурс Чайковского, кроме звания, ничего не давал вообще. Но чего стоило это звание! Публика шла не на Мацуева, а на победителя Конкурса Чайковского. Это была огромная ответственность - каждый раз подтверждать эту "марку".

Когда Валерий Гергиев возглавил оргкомитет конкурса, а ваш покорный слуга стал ему в этом помогать, ситуация изменилась кардинально: победители и лауреаты теперь получают некий "карт-бланш", дающий гарантированные дебюты во многих странах мира со знаменитыми оркестрами. Не знаю, что лучше - но самое главное: награды, которые мы с Колей Луганским получили в лихие девяностые, несмотря ни на что, открыли нам дорогу как артистам.

Кому пришла идея - назначить в этот раз председателей жюри в каждой специальности?



Денис Мацуев: Валерий Абисалович пришел к этому. Что такое председатель? Капитан команды. И это тоже традиция. Конкурс Чайковского в свое время возглавляли такие мэтры, как Гилельс, Ойстрах, Архипова, Ростропович… Согласиться возглавить фортепианное жюри на этом конкурсе - для меня было трудным решением. На предыдущих двух конкурсах я работал в составе судейства только на финале - невозможно было совместить с конкурсом мой концертный график. Но сейчас мы договорились - 12 дней каждый член жюри никуда не уезжает. Не буду говорить, какие оркестры и каких дирижеров мне пришлось отменить, - но эти новые условия принял.

На каких инструментах будут играть в этом году конкурсанты?



Денис Мацуев: Я постарался, чтобы на этом конкурсе была представлена самая широкая панорама современных инструментов. Yamaha связана со мной "кровными узами": именно с ней я победил на Конкурсе Чайковского. При этом играю на всех инструментах: очень люблю и Kawai, и Fazioli. В моей жизни нет слова "эксклюзив", я никогда ни с кем не подписывал контрактов. У меня два рояля - Steinway и Yamaha, вожу их с собой редко. Недавно был в Гонконге и обыграл новый рояль китайского производства - "Яньцзинь Ривер". Год назад на фабрике, где его производят, прикоснувшись к нему, ощутил огромный звуковой диапазон: от пяти пиано до мощнейшего форте. У этого рояля есть акустическая подстилка - небольшой коврик, который создает дополнительные эффекты. Так вот, этот рояль тоже будет представлен на Конкурсе Чайковского. Каждая фирма готовит свои лучшие инструменты, а участники конкурса этого года будут иметь полную свободу в выборе лучших роялей мира.

Извечный вопрос - объективность судейства…



Денис Мацуев: Система голосования "да" и "нет". Ничего более открытого и честного не придумаешь. Любые баллы - это уход в математику. Молю бога, чтобы все случилось так, как в финале моего конкурса. Тогда, в 1998-м, в первом туре соревновались 120 человек (для иностранцев отбора не было). После финала, где я играл последним (90-й номер), уже через час в Большом зале консерватории объявили результаты. На мой взгляд, это правильно!

Чего стоило это звание! Публика шла не на Мацуева, а на победителя Конкурса Чайковского

Судейство - дело трудное? Это требует от вас каких-то особых эмоций, нервов, встряски?



Денис Мацуев: Судейство для меня - огромная ответственность и абсолютное несогласие с понятием "резать". На моих конкурсах это слово отсутствует - хотя, конечно, субъективность мнений будет присутствовать всегда. Двадцать пять конкурсантов, прошедших отбор, - уже великолепные музыканты. Будь моя воля, отметил бы всех. Главное - видеть перспективу артиста. Вспомним, как Эмиль Гилельс настаивал на том, чтобы дать I премию Григорию Соколову, которому тогда было всего 16. А зал скандировал: "Миша Дихтер"! Время показало, насколько мудрым было решение маэстро. Он смог увидеть в юном чаде такую невероятную перспективу.

Трансляции последних двух конкурсов на Medici.TV стали давать многомиллионные просмотры, возможность заявить о себе даже тем, кто не прошел в финал. На прошлом конкурсе все сливки сняли лауреаты 4-й премии конкурса - Люка Дебарг и Клара-Джуми Кан.

Не лучше ли было ввести на Конкурс Чайковского вместо появившихся в этом году духовиков номинацию "композиторы"?



Денис Мацуев: Абсолютно поддерживаю в этом плане Валерия Абисаловича. Духовики - это большая проблема, особенно в российских регионах. За одного хорошего оркестранта духовой группы иногда разворачивается настоящий аукцион. Что касается композиторов... В 2021 году, в июне, - я впервые говорю об этом! - в Москве пройдет Конкурс имени Рахманинова, в котором будут состязаться пианисты, дирижеры и композиторы. Три ипостаси, в них традиционно был силен наш великий русский композитор. В БЗК будут проходить туры у пианистов, в Зале Чайковского - у дирижеров, а в Филармонии-2 мы будем слушать новые сочинения наших современных авторов.

Чем помимо Конкурса Чайковского сегодня живет самый узнаваемый пианист планеты?



Денис Мацуев: В моем нутре - 265 концертов в год, это 12-14 сольных программ и до 25 программ с оркестрами. Я люблю держать в пальцах и в голове разные произведения. В год учу один-два новых концерта и еще сольную программу. Это мои правила, от которых я не отступаю. За шесть дней в Нур-Султане выучил 32-ю сонату Бетховена. Меня страшно вдохновляли мои юные коллеги… Сегодня ты в Вене, завтра в Лондоне, через два дня в Люцерне, еще через три в Нью-Йорке. Каждый раз новая программа, и от всего этого я получаю страшный кайф. Бывает, конечно, нелегко физически. Но сцена спасает. Пока сцена лечит - "не покалечит" (смеется).

Кстати



Международный фестиваль классической музыки и конкурс юных пианистов Astana Piano Passion, проходивший при поддержке Акимата г. Нур-Султан, Общественного фонда Accordi di Astana и Министерства культуры и спорта РК, поддерживает и развивает культурные связи между Россией и Казахстаном. Фортепианный смотр не только раскрывает юные таланты, но и пропагандирует казахскую фортепианную музыку на международном уровне. Все этапы конкурса этого года транслировались онлайн на официальном сайте Astana Piano Passion и сайте Министерства культуры России.



Триумфально завершившийся 18 мая на сцене "Астана Опера", конкурс собрал небывалый "урожай" наград: три первых, пять вторых, шесть третьих премий и целых два Гран-при. Молодые музыканты получили бесплатные мастер-классы, гранты и гастрольные туры по России, Гонконгу и Казахстану, а также приглашение выступить на фестивалях - "Звезды на Байкале" (Россия) и Музыкальном фестивале в Вербье (Швейцария).

Победители Astana Piano Passion-2019:

Гран-при - Адриан Ромофф (США)

Гран-при - Петр Акулов (Россия)

Младшая группа:

Шан-Ен Пай (Тайвань) - I премия; Внутских Захар (Россия) - II премия; Корзун Агафья (Россия) - III премия.

Средняя группа: Адриан Ромофф (США) и Петр Акулов (Россия) - I премия; Федор Орлов (Россия) и Ли Цихань (Китай) - II премия; Кэвин Чен (Канада), Юнсео Ю (Южная Корея) и Анна Небаба - III премия.

Старшая группа:

I - не присуждена; Синчен Уан (Китай) и Даниил Немов (Россия) - II премия; Дарья Подорожнова (Росиия) и Алия Асланова (Казахстан) - III премия.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"