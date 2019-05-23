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23.05.2019 13:00
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Диетолог рассказала, можно ли пить во время еды

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

С водой связано множество мифов - какую можно пить, в каком количестве, когда. На эти и другие вопросы ответила диетолог Марина Копытько, пишет aif.ru.

Как выяснилось, до и во время еды воду пить можно - в пределах одного стакана. А вот после приема пищи в течение 20 минут от питья лучше воздержаться, поскольку вода разбавит концентрацию желудочного сока и ухудшит пищеварение. Особенно важно это правило для тех, кто страдает гастритом или схожими заболеваниями. Кстати, если выпить стакан воды до еды, то можно притупить чувство голода, и как следствие - съесть меньше.

Также, по словам диетолога, хорошей является рекомендация пить воду утром натощак. Лучше всего - теплую, с долькой лимона или небольшим количеством имбиря. Такой напиток отлично запустит работу желудка и обменные процессы.

Фото: iStock
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Что касается общего количества воды в день, то правило 30 миллилитров на каждый килограмм веса вполне допустимо. Но в расчет придется брать, к примеру, погоду: жара требует большего количества жидкости в организме. Наиболее точно ответить на вопрос об индивидуальных потребностях организма поможет исследование под названием "биоимпеданс". Диетолог рекомендовала обращать внимание и на косвенные признаки нехватки воды: отечность, головную боль, усталость, запоры.

Также диетолог посоветовала не увлекаться высокоминерализованной и газированной водой. Первая должна применяться по назначению врача, иначе можно спровоцировать появление камней в почках. Вторая может действовать на слизистую желудка раздражающим образом. И в том и в другом случае лучше ограничиться одним стаканом воды в сутки.

Хорошим вариантом считается сопровождать стаканом воды такие напитки как кофе или алкоголь. В первом случае можно избежать обезвоживания, поскольку кофе - мочегонный напиток. Во втором - снизить нагрузку на почки и концентрацию этилового спирта в крови.

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