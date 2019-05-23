Евгений Кузнецов: Овечкин свои голы еще забьет

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов поделился с журналистами эмоциями от победы в четвертьфинале чемпионата мира над США (4:3).

Игра получилась тяжелой, но первый период практически идеальный. Согласны?

Евгений Кузнецов: В принципе, игры на вылет всегда такие получаются. Нужно было забивать больше, когда были моменты. А так, считаю, довольно хорошо опять сыграли в обороне.

Ненужный был третий гол (американцев – прим. авт.). 4:2 поинтереснее было бы, а так – нервная концовка. Ну и соперник хорошо играл.

Как избавиться от этой аритмии сборной России, когда один период удачный, другой – нет?

Евгений Кузнецов: Я бы не сказал, что есть какая-то аритмия. Иногда счет не соответствует игре. Например, при счете 4:2 мы играли хорошо, были моменты. Но надо было забивать.

Что думаете о возможных соперниках по полуфиналу?

Евгений Кузнецов: Да по барабану нам, кто там дальше. Самое главное думать о своей игре и настраиваться. Здесь уже нет слабых соперников. Если мы будем играть плохо, то уже без разницы, с кем. Главное самим действовать хорошо и правильно.

Насколько помогает, что стадион практически полностью был заполнен нашими болельщиками?

Евгений Кузнецов: Конечно всегда намного легче играть при поддержке. Жалко, что им пиво на трибуну проносить не разрешают – так бы наверное больше кричали. А так – болельщики жалуются.

Дальше полегче будет?

Евгений Кузнецов: Да нет. Легче в гробу будет (смеется).

Саша Овечкин сильно переживал, что не смог забить? Он так старался.

Евгений Кузнецов: Все стараются. Вы ведь тоже стараетесь, правильно? Будет момент – забьет обязательно. Иногда не получается. Но мы все стараемся на команду работать, все друг за дружку. И он еще все важные голы забьет на этом турнире, сто процентов.