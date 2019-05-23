Россия обыграла США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Первый период сборная России начала без разведки. Прошла всего минута, и счет был открыт. Сергачев бросил издали, американский вратарь Шнайдер отбил перед собой, но дежуривший на пятачке Гусев отправил шайбу в сетку - 1:0. Останавливаться на этом наша команда, разумеется, не собиралась и создала еще пару отличных моментов. Гусев попал в перекладину, а Овечкин, убежавший в контратаку, упустил отличный шанс забить красивейший гол.

Следующее взятие ворот случилось на 16-й минуте, когда россияне разыграли большинство после удаления Годро. Вновь от синей линии к шайбе приложился Сергачев, и после рикошета от американца та влетела в цель - 2:0. "Звездно-полосатые" ответили довольно бодрой концовкой, в которой заставили российскую оборону и Андрея Василевского потрудиться. А самым опасным в исполнении сборной США стал, пожалуй, выход "два в одного", но Гавриков мастерски прочитал эпизод, распластался на льду и передачу прервал. Так что на перерыв россияне ушли при комфортном преимуществе в две шайбы.

Возможно, столь удачное начало российских хоккеистов несколько расслабило. В начале второго периода они отдали инициативу сопернику, за что довольно быстро поплатились. Бросок Брейди Шея получился плотным, а рикошет от защитника поставил Василевского в тупик - 2:1 на 23-й минуте. После этого скорее американцы могли забить еще, хотя и российская сборная создала несколько хороших моментов. Из убойной позиции бросал Овечкин, с пятачка подправлял Малкин - все мимо цели. Период остался за "звездно-полосатыми", и это обещало напряженную концовку.

Из раздевалки сборная России выскочила по-новому заряженной. И снова отметилась быстрым голом. Перехват в средней зоне закончился стремительной контратакой и точным броском Капризова с передачи Гусева. Американцы ответили оперативно. Неберущимся оказался выстрел защитника Хэнифина. К счастью, тут же очень важный гол забил Григоренко, которому помогли Дадонов и Малкин - 4:2 к 48-й минуте.

На этом команды чуть успокоились, что было на руку прежде всего россиянам. Однако за три минуты до сирены американцы пошли на риск, заменив вратаря шестым полевым. И тут же Дебрикат с острого угла сократил разницу до минимума. Главный тренер сборной России попросил арбитров пересмотреть эпизод на предмет помехи вратарю, но судьи криминала не нашли и гол засчитали. Впрочем, этот гол оказался в матче последним. Минимальное преимущество сборная России удержала и празднует выход в полуфинал чемпионата мира.